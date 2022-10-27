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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطلق أفضل وأرخص Smartwatch حاليا

هواوي تطلق أفضل وأرخص
هواوي تطلق أفضل وأرخص Smartwatch حاليا

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة ساعة ذكية جديدة في سلسلة Watch GT 3 تحت اسم Huawei Watch GT 3 SE في السوق العالمي مع مجموعة من المواصفات المميزة والسعر الرائع.

 

مميزات  الساعة الذكية هواوي  Huawei GT 3 SE

 

بحسب موقع جيز مو شينا التقني، وفقًا للقائمة الرسمية ، فإن ساعة هواوي  Watch GT 3 SE مزودة بشاشة نوع AMOLED قياس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل. بالإضافة إلى ذلك ، تقول الشركة أن ساعة اليد تزن 35.6 جرامًا عند عدم توصيل حزام الساعة المصنوع من ألياف البوليمر، ويتوفر هذا الحزام بألوان الأسود والأخضر.  

هواوي تطلق أفضل وأرخص Smartwatch حاليا

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 تتميز الساعة الذكية هواوي  Huawei GT 3 SE بأكثر من 100 وضع رياضي مميز ، و تشمل الميزات المتعلقة بالصحة مراقبة الأكسجين في الدم ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع دقة النوم عبر تقنية Huawei TruSleep 3.0 ويساعد أيضًا على تتبع الشخير والتحدث أثناء النوم، ومقاومة الماء حتى 5 ATM ، بالإضافة إلى ذلك فإن الساعة مزودة بتقنية Huawei TruSport ، والتي تقدم توصيات مخصصة لتحسين التدريبات والأداء الرياضي.  

 

كما توجد مجموعة من التذكيرات المختلفة لمساعدة المستخدم مثل التذكير بالتحرك وشرب الماء والنوم والتذكير بالأدوية والتذكير لقياس ضغط الدم وغيرها الكثير.

 

وقالت الشركة بأن ساعة هواوي Watch GT 3 SE يستمر شحنها لمدة تصل إلى أسبوعين مع الاستخدام العادي وأسبوع واحد مع الاستخدام الكثيف. 

 

يبلغ سعر ساعة هواوي Watch GT 3 SE بسعر 180 دولار أمريكي (أي حوالي 3600 جنيه مصري)، لكنه لم يصدر سعرها في السوق المصري حتى الآن.

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