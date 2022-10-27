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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر بانون وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

بانون وزوجته
بانون وزوجته

نشر المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق وقطر القطري الحالي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر بدر بانون برفقة زوجته غزلان وابنهما أثناء احتفاله بعيد ميلاد أحد أصدقائه، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

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IMG_٢٠٢٢١٠٢٧_٠٤٢٨٣٠
IMG_٢٠٢٢١٠٢٧_٠٤٢٨٤٦
IMG_٢٠٢٢١٠٢٧_٠٤٢٨٤٦


وأنتقل المدافع المغربي بدر بانون  الي نادي قطر القطري قادماً من النادى الأهلى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق في الموسم الحالي.


بدر بانون انتقل للنادي الأهلي أواخر عام 2020 قادمًا من الرجاء المغربي مقابل مليون و700 ألف يورو.

وتُوج بانون مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، إضافة للفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين واحتلال المركز الثالث في مونديال الأندية مرتين.

 

المغربي بدر بانون زوجته غزلان احدث ظهور لهما الأهلى الرجاء المغربي

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