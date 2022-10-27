بدر بانون وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

نشر المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق وقطر القطري الحالي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر بدر بانون برفقة زوجته غزلان وابنهما أثناء احتفاله بعيد ميلاد أحد أصدقائه، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

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وأنتقل المدافع المغربي بدر بانون الي نادي قطر القطري قادماً من النادى الأهلى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق في الموسم الحالي.



بدر بانون انتقل للنادي الأهلي أواخر عام 2020 قادمًا من الرجاء المغربي مقابل مليون و700 ألف يورو.

وتُوج بانون مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، إضافة للفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين واحتلال المركز الثالث في مونديال الأندية مرتين.