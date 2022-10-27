لمنافسة الإسكندرية وبريطانيا.. قصة إنشاء أغلى مكتبة في العالم بمليار درهم

بتكلفة مليار درهم

تُعرف دبي في جميع أنحاء العالم بأنها مركز متألق للسياحة والفنادق الفاخرة، بل ومؤخرا تسعى لأن تصبح واحدة من مراكز الثقافة في العالم، وحازت على لقب “أغلى مكتبة في العالم”.

وتعد واحدة من أكثر المعالم الجديدة جذبا للزوار من كل أنحاء العالم، هي مكتبة محمد بن راشد، التي افتتحت في يونيو الماضي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي توفر عددا من المزايا للزوار.

أغلى مكتبة في العالم

لا تقتصر مكتبة محمد بن راشد على القراءة فقط، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تعد مكانا مناسبا للاسترخاء مع كتاب جيد، أو توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للدراسة أو العمل، أو الاستمتاع بمشاهدة عرض المخطوطات النادرة وكتب الطبعة الأولى بقاعة العرض.

يأتي إنشاء مكتبة محمد بن راشد لتكون منارة ثقافية منافسة لأكبر مكتبات العالم، مثل المكتبة البريطانية في لندن ومكتبة الإسكندرية في مصر، لكن تكلفتها مثيرة للجدل، ويقال إن تكلفة إنشائها وصلت إلى مليار درهم ، أي حوالي 272 مليون دولار.

أما تسمية المكتبة، تم اختيار اسمها باسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حاكم دبي ، الذي أعلن عن إنشاء المكتبة الجديدة في عام 2016، وبالفعل بدأ خطته في تنفيذها وتضم أكثر من 1.1 مليون كتاب مطبوع ورقمي في المكتبة التي تبلغ مساحتها 54000 متر مربع.

تقع مكتبة “محمد بن راشد” في خور دبي في الجداف ، بجوار أحواض بناء السفن حيث كان الحرفيون يصنعون المراكب الشراعية الخشبية التقليدية يدويًا لعقود من الزمان، يبدو المبنى وكأنه كتاب مفتوح لكن هذا التصميم مستوحى من كتاب يستخدم لحفظ القرآن الكريم.

كنوز مكتبة محمد بن راشد

تنقسم المكتبة من الداخل إلى 9 مكتبات منفصلة، مخصصة لكل شيء من الإعلام والفنون إلى عناوين الأعمال والدوريات الدولية والخرائط والأطالس وكتب الأطفال والشباب ومجموعة من الكنوز الأرشيفية الثمينة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بأكثر من ستة ملايين رسالة علمية ، و 73000 نوتة موسيقية ، و 75000 مقطع فيديو ، و 35000 مجلة دولية مطبوعة ورقمية ، وأكثر من 5000 دورية تاريخية تمتد على 325 عامًا.

وقال جمال الشحي ، مؤلف وناشر إماراتي وعضو مجلس إدارة المكتبة الجديدة: “يحب الكثير من الناس مراكز التسوق، لكن الكثير منهم أيضا يحبون الكتب، وتُعرف دبي بأنها مركز للأعمال والتجارة والسياحة ، ولكن الآن هذا المبنى الأيقوني يعطي رسالة مفادها أن الخلفية الثقافية موجودة في دبي ، ولا يوجد شيء أفضل من الكتب لتوصيل هذه الرسالة”.

تمزج مكتبة محمد بن راشد أيضًا بين التقاليد والتكنولوجيا. بالإضافة إلى مجموعة الكتب المطبوعة ، توجد قاعدة بيانات لآلاف العناوين الرقمية التي يمكن تنزيلها من الأجهزة الموجودة في كل من المكتبات التسع.

توجد كتب مكتوبة بطريقة برايل للقراء ضعاف البصر ، ومساحة هادئة بها حجرة قراءة للزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد أيضا مخزن تحت الأرض لـ 400000 عنوان لا تظهر على أرفف المكتبة.

نوادر مكتبة محمد بن راشد

لكن في قسم كنوز مكتبة محمد بن راشد ، في الطابق السابع ، توجد النوادر، وتعتبر هذه المجموعة متحفًا أكثر من كونها مكتبة، وتضم المجموعة مخطوطات نادرة وأدوات خطية وإصدارات أولى من الأعمال الأدبية العظيمة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى القرن الثالث عشر.

يوجد في قسم رسم الخرائط خريطة لشبه الجزيرة العربية من عام 1662 رسمها رسام الخرائط الهولندي جوان بلاو ، وهي واحدة من أوائل الخرائط التي تعرض ميزات جغرافية مثل الجبال والواحات والأشجار وضفاف اللؤلؤ.

تظهر عناصر غير متوقعة في المجموعة أيضًا. مثل رسومات “جيوفاني باتيستا بيلزوني” للآثار المصرية، والطبعة الأولى من "أهمية أن تكون جادًا" لأوسكار وايلد ونموذج أولي لـ "الكتاب الأحمر الصغير" للرئيس ماو.