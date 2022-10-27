عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بتكلفة مليار درهم

لمنافسة الإسكندرية وبريطانيا.. قصة إنشاء أغلى مكتبة في العالم بمليار درهم

مكتبة محمد بن راشد
مكتبة محمد بن راشد

تُعرف دبي في جميع أنحاء العالم بأنها مركز متألق للسياحة والفنادق الفاخرة، بل ومؤخرا تسعى لأن تصبح واحدة من مراكز الثقافة في العالم، وحازت على لقب “أغلى مكتبة في العالم”.

وتعد واحدة من أكثر المعالم الجديدة جذبا للزوار من كل أنحاء العالم، هي مكتبة محمد بن راشد، التي افتتحت في يونيو الماضي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي توفر عددا من المزايا للزوار.

txt

1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

txt

خبير عقاري: توقعات بتجاوز المبيعات في دبي حاجز الـ 200 مليار درهم

أغلى مكتبة في العالم

لا تقتصر مكتبة محمد بن راشد على القراءة فقط، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تعد مكانا مناسبا للاسترخاء مع كتاب جيد، أو توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للدراسة أو العمل، أو الاستمتاع بمشاهدة عرض المخطوطات النادرة وكتب الطبعة الأولى بقاعة العرض.

يأتي إنشاء مكتبة محمد بن راشد لتكون منارة ثقافية منافسة لأكبر مكتبات العالم، مثل المكتبة البريطانية في لندن ومكتبة الإسكندرية في مصر، لكن تكلفتها مثيرة للجدل، ويقال إن تكلفة إنشائها وصلت إلى مليار درهم ، أي حوالي 272 مليون دولار. 

أما تسمية المكتبة، تم اختيار اسمها باسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حاكم دبي ، الذي أعلن عن إنشاء المكتبة الجديدة في عام 2016، وبالفعل بدأ خطته في تنفيذها وتضم أكثر من 1.1 مليون كتاب مطبوع ورقمي في المكتبة التي تبلغ مساحتها 54000 متر مربع.

تقع مكتبة “محمد بن راشد” في خور دبي في الجداف ، بجوار أحواض بناء السفن حيث كان الحرفيون يصنعون المراكب الشراعية الخشبية التقليدية يدويًا لعقود من الزمان، يبدو المبنى وكأنه كتاب مفتوح لكن هذا التصميم مستوحى من كتاب يستخدم لحفظ القرآن الكريم.

كنوز مكتبة محمد بن راشد

تنقسم المكتبة من الداخل إلى 9 مكتبات منفصلة، مخصصة لكل شيء من الإعلام والفنون إلى عناوين الأعمال والدوريات الدولية والخرائط والأطالس وكتب الأطفال والشباب ومجموعة من الكنوز الأرشيفية الثمينة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بأكثر من ستة ملايين رسالة علمية ، و 73000 نوتة موسيقية ، و 75000 مقطع فيديو ، و 35000 مجلة دولية مطبوعة ورقمية ، وأكثر من 5000 دورية تاريخية تمتد على 325 عامًا.

وقال جمال الشحي ، مؤلف وناشر إماراتي وعضو مجلس إدارة المكتبة الجديدة: “يحب الكثير من الناس مراكز التسوق، لكن الكثير منهم أيضا يحبون الكتب، وتُعرف دبي بأنها مركز للأعمال والتجارة والسياحة ، ولكن الآن هذا المبنى الأيقوني يعطي رسالة مفادها أن الخلفية الثقافية موجودة في دبي ، ولا يوجد شيء أفضل من الكتب لتوصيل هذه الرسالة”.

تمزج مكتبة محمد بن راشد أيضًا بين التقاليد والتكنولوجيا. بالإضافة إلى مجموعة الكتب المطبوعة ، توجد قاعدة بيانات لآلاف العناوين الرقمية التي يمكن تنزيلها من الأجهزة الموجودة في كل من المكتبات التسع. 

توجد كتب مكتوبة بطريقة برايل للقراء ضعاف البصر ، ومساحة هادئة بها حجرة قراءة للزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد أيضا مخزن تحت الأرض لـ 400000 عنوان لا تظهر على أرفف المكتبة.

نوادر مكتبة محمد بن راشد

لكن في قسم كنوز مكتبة محمد بن راشد ، في الطابق السابع ، توجد النوادر، وتعتبر هذه المجموعة متحفًا أكثر من كونها مكتبة، وتضم المجموعة مخطوطات نادرة وأدوات خطية وإصدارات أولى من الأعمال الأدبية العظيمة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى القرن الثالث عشر. 

يوجد في قسم رسم الخرائط خريطة لشبه الجزيرة العربية من عام 1662 رسمها رسام الخرائط الهولندي جوان بلاو ، وهي واحدة من أوائل الخرائط التي تعرض ميزات جغرافية مثل الجبال والواحات والأشجار وضفاف اللؤلؤ.

تظهر عناصر غير متوقعة في المجموعة أيضًا. مثل رسومات “جيوفاني باتيستا بيلزوني” للآثار المصرية، والطبعة الأولى من "أهمية أن تكون جادًا" لأوسكار وايلد ونموذج أولي لـ "الكتاب الأحمر الصغير" للرئيس ماو.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية محمد بن راشد السفن فنادق حاكم دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

ترشيحاتنا

ابتز فتاة.. عاطل يواجه السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية

مد مواعيد الزيارة المجانية للمواقع الأثرية والمتاحف إلى 23 نوفمبر

خالد الجندي: "الكلام بتاع كل عيل بيجى برزقه فكرة غبية وغير صائبة"

السيسي يستقبل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. فيديو

بوتين: أفكر دائما في خسائر العملية العسكرية بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اللسان.. احذر هذه العرض يشير إلى الإصابة بمرض خطير

لمنافسة الإسكندرية وبريطانيا.. قصة إنشاء أغلى مكتبة في العالم بمليار درهم

تسبب الوفاة.. احترس من أعراض الكوليرا في هذه الحالة

السبت المقبل.. تاريخ هجري مميز لن يتكرر قبل 111 عاما

فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

مكاسب ضخمة.. قرارات البنك المركزي تنعكس على البورصة المصرية | تغطية خاصة

البورصة تحقق مكاسب كبرى مدفوعة بقرارات المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ