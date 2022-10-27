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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فى احتفالية يوم المعلم ..

الزناتي: نعمل جميعا للارتقاء بمستوى المعلم ليؤدي رسالته على أكمل وجه

احتفالية يوم المعلم
احتفالية يوم المعلم

أكد خلف الزناتى ، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن المعلم العنصر الأهم فى تطوير التعليم ، ونعمل جميعا على الارتقاء بمستواه المهنى وتطوير مهاراته ليؤدي رسالته على أكمل وجه فى تربية وتعليم الأجيال.


جاء ذلك خلال مشاركه نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، فى احتفالية وزارة التربية والتعليم ، بعيد المعلم ، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، التى أعلن خلالها اطلاق عدد من الامتيازات للمعلمين أهمها مشروع انا المعلم الذى يحمل سند المعلم ومنصة للتدريب المهنى وكارت انا المعلم برعاية البنك المركزى يحمل خصومات مالية للمعلمين .
 

ووجه الزناتى الشكر والتقدير لكل معلم مخلص يفني عمره في تعليم أبناء أمته ، ويترك فى نفوسهم أثرا طيبا وعلما نافعا.
 

وأوضح نقيب المعلمين أن  التدريس ليس مجرد مهنة ولكنها رسالة يحمل مشاعلها المعلمون لرفع راية الوطن بكل عز وفخر .

وبدأ منذ قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلقاء كلمته في احتفالية يوم المعلم بفندق الماسة بمدينة نصر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته ان المعلم هو انسان صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة وطنه. 

واضاف ان المعلم هو شريان العملية التعليمية ، مؤكدا ان إلمام المعلم بأساليب التدريس من أبرز المقومات التي تجذب الطلاب له في المدرسة. 

واوضح وزير التربية والتعليم ان المعلم الناجح عليه وضع قواعد التأديب لتغيير سلوك الطالب بدون توجيه لفظي. 

و وجه وزير التربية والتعليم نصائح للمعلمين :

  • حدد اهدافك جيدا على ان تكون قابلة للقياس والتحقق
  • احرص على دراسة طلابك جيدا من حيث مستواهم وافكارهم واحلامهم و طموحاتهم
  • خطط لدرسك جيدا في ضوء خريطة المنهج من حيث نواتج التعلم واسلوب التقييم وعناصر الدرس وعلم طلابك ميف يتعلمون دروسهم بالاعتماد على انفسهم
  • نوع من طرق تعليمك وفق طبيعة الدرس و حاول ان تجعل المتعلم هو مركز التعليم وليس مجرد متلقي
  • انشر البهجة في الفصل وابتعد عن العنف وكن لطيفا مع من يعاني من صعوبات التعلم
  • طور من نفسك حتى تواكب التطورات في مجال التعليم والتكنولوجيا
  • اعلم انه بقدر ابتهاج المتعلم بقدر حدوث التعلم لان الطالب الحزين لا يمكن ان يكون مبدعا
  • قارن الطالب بنفسه وليس بغيره من الطلاب ورجز على مدى التقدم و شجع التعاون بين الطلاب والتنافس بين المجموعات
  • اغرس في الطلاب  التقويم الذاتي
  • اجعل الطلاب يبدعون واكتشف المواهب والرغبات وشجعهم على الابتكار وابتكر طرق غير مكلفة لتكريمهم
  • رسخ التوقعات الايجابية بين الطلاب واجعلهم يعتادوا على تقبل النقد الايجابي واحترام اراء بعضهم واغرس فيهم الروح الرياضية و تقبل الهزيمة واكتشاف نقاط الضعف لعلاجها

وقال وزير التربية والتعليم : في ضوء اهتمام القيادة السياسية للمعلمين نعلن عن عدة قرارات جديدة : 

  • اطلاق مشروع انا المعلم وسند المعلم الشهر القادم تحت رعاية البنك المركزي لتقديم مزايا مادية للمعلمين
  • اطلاق مبادرة التنمية المهنية وتفعيل منصة التدريب
  • تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالتعاون مع الازهر الشريف
  • اطلاق مبادرة الرئيس لاعداد كوادر من الشباب لاعداد قادة للمدارس تبدأ باختيار ١٠٠٠ معلم ليكونوا مدراء للمدارس.

احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم
احتفالية عيد المعلم

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