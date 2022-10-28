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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2023 في مصر .. صور

سيارة اوبل كروس لاند
سيارة اوبل كروس لاند 2023

طرحت السيارة اوبل كروس لاند 2023 داخل السوق المصري بسعر يبدأ من 519.990 جنيه، وتعد هذه النسخة من ابرز الاصدارات المقدمة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر لموديلات 2023، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات.

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تعتمد السيارة اوبل كروس لاند 2023 على ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع امكانية الانطلاق لسرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية.

سيارة اوبل كروس لاند 2023

وتستمد اوبل كروس لاند 2023 هذه القدرات الفنية من سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدورن، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومتر في الساعة.

سيارة اوبل كروس لاند 2023

وتستهلك السيارة اوبل كروس لاند 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.4 لتر، عندما تسير لمسافات تصل إلى 100 كم، بينما تأتي السيارة بعدة تجهيزات ومنها، مثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

سيارة اوبل كروس لاند 2023

وتحتوي السيارة اوبل كروس لاند 2023 على عدة تجهيزات ايضا مثل، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة باور متعددة الوظائف، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، وفتحة سقف بانوراما، مع جنوط رياضية بين 16 و 17 بوصة، ومكابح ABS و EBD، وخاصية الثبات الالكتروني.

سيارة اوبل كروس لاند 2023

الاسعار الرسمية للسيارة اوبل كروس لاند 2023 بالسوق المصري

 

تقدم الفئة الاولى أوتوماتيك ELEGANCEمن السيارة اوبل كروس لاند 2023 بقيمة قدرها 519.990 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية TOP LINE أوتوماتيك بقيمة قدرها 549.990 جنيه.

اوبل كروس لاند اوبل كروس لاند 2023 السيارة اوبل كروس لاند 2023 الأسعار الرسمية سيارة اوبل كروس لاند 2023

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