يوم صعب.. الضربات الروسية تتسبب في كارثة بأوكرانيا

قال سيرجي كوفالينكو، المدير التنفيذي لشركة “ياسنو” للطاقة الأوكرانية، إن اليوم الخميس كان يومًا صعبًا بالنسبة للأوكرانيين بعد أن أدت المزيد من الضربات الروسية إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كوفالينكو، إن “التيار الكهربائي انقطع بنسبة 40٪ في بعض المناطق”، مضيفا أن “انقطاع التيار الكهربائي الجديد ينطبق على كييف ومنطقة كييف وتشرنيهيف وتشيركاسي ومنطقة جيتومير”.

وأضاف: “في وقت من الأوقات، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 320 ألف منزل في العاصمة. بحلول المساء، انخفض هذا العدد إلى 159 ألف منزل”.

وفي منطقة كييف، كان هناك ما لا يقل عن 258000 منزل بدون كهرباء وتم فصل أكثر من 500000 منزل على مدار اليوم.

وقال كوفالينكو: “يعمل عمال الطاقة بجد للتغلب على عواقب الهجمات. لسوء الحظ، لا توجد تواريخ لاستعادة العرض الطبيعي حتى الآن”.

وأضاف أنه “إذا لم يحدث انخفاض في الاستهلاك بين عشية وضحاها، فسوف يستمر انقطاع التيار الكهربائي”.