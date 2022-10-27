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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الموسيقى| ديانا حداد تشعل مسرح النافورة بالرقص على الدبكة اللبنانية

مهرجان الموسيقى
مهرجان الموسيقى

أشعلت ديانا حداد حفلها بمهرجان الموسيقى العربية ال31 برقصها على الدبكة اللبنانية على أغنية لاقيتك.

 

كشفت المطربة ديانا حداد عن مفاجئتها لجمهور دار الأوبرا المصرية خلال حفلها المقام على مسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

 

وقدمت "ديانا" فرقة كورال روح الشرق وغنوا معها أحدث أعمالها "احلى كبل".

 

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية  31 حيث يقام مساء السبت  29 أكتوبر ثلاث حفلات بالقاهرة والإسكندرية تبدأ جميعها فى الثامنة مساء.

 

فعلى مسرح النافورة يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة حفلا بقيادة المايسترو ناير ناجي.  

 

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم فصل  كورال ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تدريب وقيادة ميرفت همام وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد باقة متنوعة من روائع الزمن الجميل.

 

ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا  لفرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة.

 

ويستقبل مسرح سيد درويش" اوبرا الإسكندرية " حفلاً للفنان محمد الحلو  بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فاصلا غنائيا لكل من الفنانين نيڤين رجب وحسام حسني وحسناء .

ديانا حداد مهرجان الموسيقى المطربة ديانا مسرح النافورة فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى

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