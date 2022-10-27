حرب التصريحات بدأت.. بايدن: ترامب ترك الاقتصاد في حالة خراب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن الرئيس السابق، دونالد ترامب، ترك الاقتصاد في حالة خراب.

وفي كلمة ألقاها في ولاية نيويورك، قال بايدن: "عندما توليت منصبي، كان الاقتصاد في حالة خراب. ترامب كان لديه أسوأ معدل بطالة منذ فترة طويلة، وهي 16.4٪، حيث تم إغلاق الشركات”.

وأشار بايدن إلي تأثير جائحة فيروس كورونا علي الاقتصاد الأمريكي، لكنه قال "في الوقت نفسه، أصبح عددًا قياسيًا من الأمريكيين من أصحاب المليارات".

وقال الرئيس الأمريكي: "الوضع الآن أفضل بكثير. معدل البطالة يبلغ 3.5٪ وأسعار البنزين تتراجع”.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب السياسات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية للديمقراطي جو بايدن وحملها المسؤولية عن الفشل في تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي وصفه بأنه "أكبر إذلال للولايات المتحدة".

وقال: "والآن لدينا حرب في أوكرانيا يمكن أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس".

وأضاف: "لم يكن هذا ليحدث أبدا، حتى خلال مليون عام، لو بقيت أنا في منصب الرئاسة. فضلا عن ذلك، كانت أسعار النفط ستكون منخفضة جدا لدرجة أن ذلك كان سيمنعهم من تمويل الحرب، مع أن هذا لم يكن ليكون مطلوبا، لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليقدم على ذلك أبدا، أنا أعرفه جيدا".