صبحي يناقش مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب والأندية بحضور محافظ الدقهلية

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زياراته الرسمية لمحافظة الدقهلية، مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب والأندية بالمحافظة، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، الدكتور محمد القوصي معاون الوزير، علاء الشربيني وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ولفيف من النواب واللجنة الإستثمارية لمشروعات الطرح الإستثماري بالمحافظة.

وتشمل مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب والأندية بمحافظة الدقهلية، 434 مركز شباب، 45 نادي، حيث تضمنت 12 حمام سباحة، 8 ملاعب متنوعة، 104 محل تجاري، بالإضافة إلي مجموعة من الاستثمارات المتنوعة ومنها التعاقد بمراكز الشباب والأندية مع فروع للبنوك وماكينات صراف آلي وشبكات للمحمول .

في سياق ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة علي توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية، وصولاً للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعميق العلاقات الإستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، عن طريق التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.



وأشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحصل على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار، بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الانشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة.



وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، علي التسهيلات وتذليل كافة العقبات التي تواجه مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب والأندية بمحافظة الدقهلية.



بلغت العوائد الاستثمارية لمشاريع الإدارة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم اطلاقه في أغسطس 2018 حتي سبتمبر 2022، ما يقرب من 2 مليار 510 مليون جنيه بعدد 333 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي مشروعات الطرح الإستثماري دون تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية كما انها تمثل أحد العناصر الاساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري، عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات للأعضاء والرواد، وجذب الشباب والأسر الى مراكز الشباب، إضافة الي توفير فرص عمل من هذه المشروعات.

وفي سياق آخر، قام الوزير رفقه محافظ الدقهلية بجولة تفقدية بجولة داخل أروقة نادي جزيرة الورد، متمثلة في حمام السباحة وحديقة الأطفال وقاعات الأنشطة والملاعب والصالات، كما تفقد مركز الطب الرياضي داخل النادي.

وخلال الجولة ولقائه رواد النادي، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته لتواجده داخل نادي جزيرة الورد، نظرًا للنجاحات التي حققها النادي علي مستوي الفرق واللاعبين في مختلف الرياضات.