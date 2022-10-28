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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقد قران أم زفاف.. تفاصيل علاقة طارق صبري وشيري عادل| القصة الكاملة

شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

حرص العديد من النجوم على تهنئة الفنان طارق صبري وشيري عادل بعد إعلان عقد قرانهما خلال الساعات الماضية، رغم التكتم الشديد على علاقتهما طوال الفترة الماضية.

 

وأكدت شيري عادل في تصريحات صحفية لها أنباء عقد قرانها وارتباطها بالفنان طارق صبري، بعد ظهورهما سويا في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية مؤخرا منها عرض مسرحية "زقاق المدق".

 

 

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز أول من بادر بتهنئة طارق صبري وشيري عادل على ارتباطهما، ونشرت أحدث صورة لهما برفقتها عبر حسابها على تطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:" ألف مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب". 

 

 

وتساءل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة ارتباط شيري عادل وطارق صبري، سواء كانت عقد قران أو زفاف رسمي، ولكن مصدر مقرب منهما قال في تصريحات له إنهما لم يقررا بعد موعد الزفاف. 

 

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بعد ساعات.. عقد قران طارق صبري وشيري عادل رسميًا

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طارق صبري يعلن تفاصيل فرقة مسرح الزمالك للتمثيل والغناء .. فيديو

 

طارق صبري وشيري عادل 

 

سيحدد طارق صبري وشيري عادل موعد زفافهما عقب عودة الممثل الشهير من الكويت، حيث يشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الكويت المسرحي.

 

وبدأت علاقة الحب بين طارق صبري وشيري عادل منذ عدة أشهر، وحرصا على عدم إبراز ارتباطهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في صورهما مع زملائهما من الفنانين لم يقفا إلى جوار بعضهما. 

 

 

سافر طارق صبري برفقة شيري عادل إلى دبي وظهرا مع الفنانة بشرى وعبد الفتاح الجريني أثناء التحضير لعمل جديد سيعلن عن تفاصيله قريبا، كما حضرا سويا أحد عروض مسرحية زقاق المدق منتصف أكتوبر الجاري.

 

واقتصر حفل عقد قران الثنائي الفني على حضور المقربين منهما فقط، فيما يستعدان للاحتفاء بحبهما وزواجهما قريبا بمشاركة زملائهم وأقاربهم. 

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