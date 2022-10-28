عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ نيرمين الفقي تبرز جمال ملامحها

صدى البلد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي علي مشاركة جمهورها صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و تألقت نيرمين الفقي بإطلالة جذابة بمكياج هادي يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بإطلالة رياضية.. نرمين الفقي تستعرض لياقتها البدنية

نرمين الفقي تتعاقد على بطولة مسلسل بعد النهاية


و أعربت الفنانة نيرمين الفقي، عن سعادتها الكبيرة للمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، مضيفة:" انبسطت جدا بالمهرجان ولبيت دعوة أشرف زكي فورا".

أوضحت خلال برنامج برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سي:" ليا الشرف اني أكون ضمن المشاركين بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما".

وعن دورها في مسلسل أبو العروسة، أضافت:" سعيدة جدا بالعمل في مسلسل أبو العروسة مسلسل جميل ويدخل كل بيت ويناقش مشاكل كثيرة ويعمل علي حلها، متابعة:" أيضا سعيدة بردود أفعال الجمهور".

اخبار نرمين الفقى اطلالات نرمين الفقي اعمال نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

جنون أسعار الذهب.. سعر الجرام يرتفع 100 جنيه اليوم الجمعة 28 - 10 - 2022

ترشيحاتنا

تامر أمين : سعر الدولار سينخفض في الفترة المقبلة

آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله

للمغتربين.. سعر كيا سورينتو موديل 2022 في الإمارات| صور

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

العالم يحبس أنفاسه.. تحذير خطير من نووي كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستًيا جديدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة .. ماذا يفعل كوب من القهوة الخضراء للرجال؟

اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ