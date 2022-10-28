إطلالة جذابة لـ نيرمين الفقي تبرز جمال ملامحها

حرصت الفنانة نيرمين الفقي علي مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و تألقت نيرمين الفقي بإطلالة جذابة بمكياج هادي يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



و أعربت الفنانة نيرمين الفقي، عن سعادتها الكبيرة للمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، مضيفة:" انبسطت جدا بالمهرجان ولبيت دعوة أشرف زكي فورا".

أوضحت خلال برنامج برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سي:" ليا الشرف اني أكون ضمن المشاركين بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما".

وعن دورها في مسلسل أبو العروسة، أضافت:" سعيدة جدا بالعمل في مسلسل أبو العروسة مسلسل جميل ويدخل كل بيت ويناقش مشاكل كثيرة ويعمل علي حلها، متابعة:" أيضا سعيدة بردود أفعال الجمهور".