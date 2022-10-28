هزاع بن زايد يتزين للقمة .. توقعات مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري .. فيديو

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات اليوم الجمعة في مباراة كأس السوبر المصري .



وتزين ستاد هزاع بن زايد بأعلام مصر استعدادا لاستقبال المباراة.



ويخوض الزمالك مباراة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري والكأس للموسم الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.



ويغيب عن الزمالك 5 لاعبين أمام الأهلي وهم: نبيل عماد دونجا ومحمود حمدي الونش وإبراهيما نداي للإصابة، ومحمد طارق وحسام أشرف للتواجد مع المنتخب الأوليمبي.

بينما يغيب عن الأهلي أمام الزمالك 7 لاعبين وهم: اليو ديانج و رامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي ومحمود عبد المنعم كهربا ورأفت خليل.



قال " أحمد اشرف " أنه يتوقع فوز النادي الأهلي علي نادي الزمالك 2/1 و سيحرز الأهداف محمد شريف و عبد القادر.



ولفت "عصام حسن" ان نادي الزمالك متألق هذه الفترة فاعتقد انه سيفوز علي النادي الأهلي 3/1z



وأضاف "محمود علي" انه يتوقع تعادل الفريقين لان الفريقين في نفس المستوى.



وأكد "مصطفي محمد" أن نادي الزمالك هو المتألق هذه الفترة علي الساحة فأتوقع فوزه علي النادي الأهلي 2/1.



واختتم " إسماعيل احمد" ان النادي الأهلي هو من يفوز 3/2 علي نادي الزمالك.



يُذكر أن الأهلي والزمالك قد حققا الفوز في أول لقاءين لهما في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.