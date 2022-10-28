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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فلسطين يتلقى برقية شكر من شيخ الأزهر

صدى البلد

تلقى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، برقية شكر من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على إهدائه نسخة من "مصحف المسجد الأقصى"، أول مصحف يصدر عن دولة فلسطين. 


وأعرب فضيلة شيخ الأزهر، في برقيته، عن تقديره لهذا الإهداء الشريف، متمنيا لرئيس فلسطين موفور الصحة والعافية والتوفيق، داعيا المولى عز وجلّ أن يؤيد سيادته وشعب فلسطين بنصره وأن يكلأهم بعنايته وأن يكون لهم عونا وأمنا وسلاما. 


وأكد تقديره لجهود كل من أسهم وحرص على إخراج هذا المصحف في هذه الصورة الرائعة المتألقة، وحيّا من خطه بيده على صبره الجميل وبراعته في فنون الخط العربي والتقيد بالرسم العثماني المتبع في كتابة القرآن الكريم.

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