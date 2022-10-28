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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة ماتيب.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في كأس السوبر المصري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

استقر جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي المقرر لها، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب هزاع بن زايد بـ “الإمارات” في بطولة كأس السوبر المصري.

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ومن المقرر أن يلعب الزمالك بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة سيراميكا كليوباترا الماضي، باستثناء تعديل واحد هو عودة حسام عبد المجيد الملقب بـ «ماتيب» لقيادة خط الدفاع بدلا من مصطفى الزناري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الدفاع : محمد أشرف “روقا” - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصرب باعتباره بطل الدوري والمصري وكأس مصر موسم 2020-2021، بينما يلعب الأهلي باعتباره الوصيف.

ماذا قال فيريرا عن مواجهة الأهلي:

قال البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي في السوبر المصري:" نخوض لقاء السوبر باعتبارنا أبطال للدوري والكأس وهو أمر جيد  للغاية، وتأقلمنا على الأجواء هنا بسرعة والاستعدادات تمضي بصورة جيدة".

وتابع فيريرا:" المباريات النهائية تلعب دائما من أجل الفوز وليس لتقديم الأداء ونتطلع للفوز أمام الأهلي".

وعن غياب الونش عن لقاء الأهلي بسبب الإصابة، قال فيريرا:" الونش لاعب مهم في صفوف الزمالك، حيث خاض 37 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي وهو قيمة كبيرة، ولكن سنخوض اللقاء بدونه وسنحاول أن نستكمل المباراة بقوتنا، وفي حالة الفوز باللقب سنهديه للونش".

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