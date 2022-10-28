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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ريادة الأعمال وتطوير المرأة القيادية.. ندوة المجلس الاقتصادي بغرفة الإسماعيلية التجارية

خلال الندوة
خلال الندوة

نظم المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أولي فعالياته بعد التشكيل الجديد للعضوات، بعنوان " ريادة الأعمال وتطوير المرأة القيادية في ظل التنمية المستدامة"، بحضور جيهان فؤاد رئيس اللجنة، ورئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية.

 

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من جانبها، قالت رئيس المجلس في كلمتها الإفتتاحية:" تعيش رائدة الأعمال المصرية بمحافظة الإسماعيلية، عصرها الذهبي تحت رئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية.

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أضافت جيهان:" حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة والبرامج الداعمة للمرأة وفي قدرتها وتمكنها اقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا في مواجهة التحديات وتحفيز المساواة في المجتمع  وتكافؤ الفرص في سوق العمل".

 

أدارت الندوة، الدكتورة نسمة الزيني عضو مجلس سيدات الإعمال في حضور إيمي موسي "نائب ثان"، سالي حواء "سكرتير"، والمهندسة سما فواز "عضو"، داليا سعد "عضو"، وبعض رائدات الأعمال والعارضات بمعارض غرفة الإسماعيلية التجارية.

 

صرحت إيمي موسي، أنه في إطار توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة للجنة سيدات الأعمال، تم الإتفاق علي تنظيم سلسلة من الندوات، يتم توجيه الدعوة فيها الي العارضات وسيدات الأعمال المنتسبات للغرفة، من أجل تطوير الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجهن من خلال إدارة الندوات من قبل متخصصين في جميع المجالات التي يعملن بها.

 

أشارت سالي حواء، إلي ردود الأفعال الإيجابية للحضور من رائدات الأعمال واللاتي أكدن علي هامش الفاعليات علي استفادتهن من المناقشات التي دارت خلال الندوة.
أوضحت المهندسة سما فواز، إنه من المستهدف، إقامة أكثر من ندوة خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل تطوير أداء رائدات الأعمال لخدمة المجال التجاري بالإسماعيلية، وأهمها مهارات التسويق والإدارة.


وخلال المناقشات، تناولت نسمة الزيني عدة محاور حول الوعى المصرفي بمبادرات البنك المركزي المصري لدعم رائدات الاعمال، نشر ثقافة العمل الحر دعم مهارات الابداع والابتكار لسيدات الاعمال.

 

وأكدت الزيني انه تماشيا مع الدور المجتمعى الذى تقوم به الغرفة التجارية عن طريق المجلس الاقتصادى لسيدات الاعمال، بما يقدمه من خدمات للمرأة المنتجة عن طريق فتح افاق و سبل لها لتطوير فكرها و تجارتها و نقلها من العمل من المنزل الى دخولها للمنظومة التجارية للدولة، هو ما دفعنى منذ الوهلة الأولى عند اختيارى في المجلس للعمل بنقل خبراتى في القطاع المصرفى و ريادة الاعمال الى المرأة العاملة و المعيلة للأسرة و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

كما أشارت الزيني إلي أهمية  مبادرة "رواد النيل" باعتبارها من اهم مبادرات البنك المركزي المصري، مؤكدة أنها مبادرة وطنية قومية سريعة النمو ممولة من البنك المركزي المصري.

 

وتهدف مبادرة "رواد النيل" إلى تعزيز النظام البيئي لرواد الأعمال في مصر من خلال برامج مختلفة، وتعمل المبادرة بشكل وثيق مع مختلف البنوك والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهدافها.

 

أضافت نسمة الزيني أن المبادرة تنفذ من خلال مراكز تطوير الاعمال التي تقوم بتقديم الخدمات الغير مالية والمالية بداية من فكرة المشروع مرورا بدراسات الجدوى وصولا للمشروع على ارض الواقع يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلى.

كما أشارت إلى ضرورة نشر ثقافة العمل الحر، لافتة الي المزايا والحوافز التي سوف تقدم لها من جهات الدولة العديدة عند تحويلها من القطاع الغير رسمي الى القطاع الرسمي.
وفي نهاية الندوة، شددت علي أهمية حرص رائدات الأعمال علي   دعم وسائل مهارات الابداع والابتكار لديهن و كيف تصبح رائدة اعمال ناجحة؟، لافتة إلي ضرورة تشجيع ودعم الصناعة المحلية لتعميق المنتج المصري.


إختتمت "الزيني"، مؤكدة أن المرأة العاملة ورائدات الأعمال، استطاعت تحطيم الصور النمطية وأصبحت صانعة قرار إيجابي حيث أنها لا تتاثر بالمشاعر في العمل وقديرة بإدارة كبري المشروعات.

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