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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارة الطائرة من AeroMobil تدخل مرحلة الإنتاج والتسليم 2023

السيارة الطائرة AM
السيارة الطائرة AM 4.0

يقبل عدد كبير من الطيارين الخاصين على شراء طائراتهم الخاصة لتجنب متاعب الرحلات الجوية التجارية التقليدية، و هناك الكثير في الاختيارات المتنوعة في سوق الطيران يمكن للمحترف والفاهم أن يفاضل بينهما، لكنك لن ترى أي واحدة من هذه الطائرات يمكن أن تنقلك إلى وجهتك مباشرة، مثل فندق أو منزل، على الأقل حتى الآن. 

شركة AeroMobil المتخصصة في تقديم حلول مبتكرة للتنقل قامت بتطوير سيارة بمكونات هايبرد يمكنها أن تتحول لطائرة خلال 3 دقائق فقط، طائرة مكتملة يمكن قيادتها وتوجيهها إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه.

AM 4.0 هي أول سيارة هجينة بمواصفات طائرة على وشك الوصول إلى الأسواق وتحويل حلم السيارة الطائرة إلى حقيقة. وفقًا لـ MotorTrend ، فإن AeroMobil هي الشركة التي تعمل على تطوير هذا المفهوم منذ عام 1990. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها من قبل الشركة، فـ ستدخل AM 4.0 قريبًا مرحلة الإنتاج التجاري وبعدها التسليم للعملاء بحلول عام 2023. كان من المفترض في البداية إطلاقها قبل بضع سنوات ، ولكن تم تأجيلها بسبب المشاكل المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

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اختارت الشركة تصميم "السيارة الطائرة AM 4.0" على شكل الحصان الأسطوري بيغاسوس ، الذي كان حصانًا يمكنه فرد جناحيه والطيران في الأساطير الميثولوجيا الإغريقية، خلقه الكائن الأسطوري بوسيدون سيد البحر. يمكن لهذه السيارة الطائرة أن تتحول من سيارة إلى طائرة من خلال فتح جناحيها والانطلاق في السماء. كما يوضح موقع AeroMobil ، يمكنه القيام بذلك في أقل من ثلاث دقائق.

ومع ذلك لا تأخذك الأحلام بعيدا جدا، لن تقلع السيارة من اي منطقة أو شارع وكأنك في فيلم أكشن أو خيال علمي، هذا مستبعد في الوقت الحالي، هي سيارة طائرة لكنها ما زالت تحتاج إلى الإقلاع من مطار طريق البر وإجراء فحوصات ما قبل الرحلة، وبعد ذلك  يمكن أن يقلع الطيار ويطير إلى أقرب مطار من وجهتك.

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