خطيب الأوقاف: النبي أقر حب الوطن في نفوس المسلمين ودافع بنفسه عنه

قال الشيخ محمد عبد العال محمد الدومي، إن سنة الله الكونية اقتضت أن يخلق الإنسان من الأرض وأن يعمره فيها، قال الله تعالى (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ).



وأضاف الدومي، من خطبة الجمعة، بمسجد العتيق، بمركز الصف محافظة الجيزة، متحدثا في خطبة الجمعة، عن موضوع حددته وزارة الأوقاف، تحت عنوان "حب الوطن"، أنه استتبع هذا الأمر أن يكون للإنسان دار وأن تكون له أسرة، واستتبع ذلك أن تكون له عائلة وقرية ثم مدينة ومحافظة ودولة، وهذا هو الوطن.

وأشار إلى أنه لما نمى الوطن ووجد حافظ الإنسان على أرضه ومقدراته وثرواته فكون جيشا للدفاع عنه وأصبحة الإنسان حريصا على مصلحة الوطن حتى جاء الإسلام فأقر ذلك، وأقر النبي الكريم محبة الوطن ، فخرج النبي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ناظرا إلى بلده مكة وهي وطنه الذي حافظ عليه طيلة حياته ، قال "إنك لأحب البلاد إلى الله وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت" وقال النبي "اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد".

ودعا النبي أن يذهب الوباء عن المدينة المنورة ودعا لها بالبركة في صاعها ومدها، وبذلك أقر النبي حب الوطن في نفوس المسلمين.