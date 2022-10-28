القبض على تاجر سلاح غسل 4 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بشراء الأراضى الزراعية والعقارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (4 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .