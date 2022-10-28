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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في لقاء وداعي.. عون: الدفاع عن لبنان من مركز الحكم بات صعبا

الرئيس ميشال عون
الرئيس ميشال عون

قال ‏الرئيس اللبناني ميشال عون في لقاء وداعي بقصر بعبدا: أمضيت كل حياتي مدافعاً عن لبنان ووجدت وأنا في مركز الحكم ان هذا الدفاع بات صعباً، لكن لا شيء سيمنعني من مواصلة المسيرة

وبحسب الصفحة الرسمية للرئيس اللبناني ميشال عون علي تويتر فقد ذكر ال: اعتادت إسرائيل ان تأخذ من العرب انما هذه المرة نحن الذين اخذنا منها

وأضاف رئيس الجمهورية: لا رغبة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ولا يجوز تلبية مطالب الجميع ما عدا التيار الوطني الحر ومن غير المقبول وضع وصاية عليه او على تكتل "لبنان القوي"

تغريدات عون عبر تويتر 

وتابع الرئيس عون: ليس من نص يتحدث عن عدم قانونية التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى والمسألة متعلقة بالاعراف التي يمكن خرقها
 

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لبنان إسرائيل الرئيس اللبناني ميشال عون التيار الوطني الحر قصر بعبدا رسالة وداع

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