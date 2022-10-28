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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 17 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالقليوبية

مخبز
مخبز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية مكبرة، استمرارا لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق والتصدي لجميع أنواع المخالفات، ومتابعة جميع الأنشطة التجارية والصناعية.

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وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، أنه قامت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية يعمل بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية بدون فواتير "مجهولة المصدر"، حيث تم التحفظ على طن ونصف دقيق استخراج 72%، و16 طن أرز، و2 طن مكرونة، و2 طن سكر ، كما تم تحرير 17 مخالفة للمخابز البلدية.

وتابعت المديرية، أن جهودها مستمرة بقيادة عيد عبد الله أبو زيد مدير المديرية، ومنال إحسان وكيلة المديرية، ومأموري الضبط القضائي، في القيام بمهامها من أجل ضبط المخالفين في جميع الأنشطة بمحافظة القليوبية.

القليوبية التجارة الداخلية شبرا الخيمة مديرية التموين محافظة القليوبية

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