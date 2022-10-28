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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع كردي : الحرس الثوري يقتل مدنيًا ويصيب اثنين على الحدود مع إيران

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أفاد موقع كردستان 24 بأن الحرس الثوري قتل مدنياً وأصاب اثنين على الحدود مع إيران شمال شرق السليمانية.

ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن وحدته الاستخبارية أحبطت هجوماً بالقنابل في مدينة شيراز الجنوبية، بعد يومين من إطلاق نار على ضريح هناك، حسبما أفاد سباه نيوز الموقع الرسمي للحرس الايراني.

وأفاد موقع “سباه نيوز” بأن مخابرات الحرس الثوري رصدت تفجيراً في حي “معالي آباد” في شيراز وأحبطته.

وأدى إطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء، الذي أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عنه، إلى مقتل 15 شخصاً.

وشهد حي “معالي آباد” انطلاق مسيرات مناهضة للنظام الايراني من مدينة شيراز في سياق الاحتجاجات العامة التي هزت ايران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على يد عناصر الشرطة الايرانية في سبتمبر الماضي أثناء احتجازها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني إثر هجوم مسلح في زهدان

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كشف الحرس الثوري الإيراني، تفاصيل مقتل اثنين من عناصره إثر هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان، شرقي البلاد. 

وأكد مقر القدس التابع للحرس الثوري، في بيان له “استشهاد اثنين من القوات المنتسبة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان”. 

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء في البيان "إرنا": لقد تعرض اثنان من الكوادر المنتسبة إلى قاعدة سلمان للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان، وهما العقيد مهدي ملاشاهي ومنتسب قوات التعبئة الاخ جواد كيخا جهانتيج، تعرضا إلى هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان؛ مما أدى إلى استشهاد كليهما".

وأوضح البيان أن "الجهود متواصلة للكشف عن العنصر أو العناصر التي تقف وراء هذا الحادث".

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