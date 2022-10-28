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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جديدة لـ دارين حداد في أحدث ظهور لها

دارين حداد
دارين حداد


حرصت الفنانة التونسية دارين حداد على مشاركة جمهورها صورة جديدة برفقة كلبها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دارين مرتدية توب أبيض مكشوف البطن مع بنطال جينز ممزق، ورفعت شعرها الاسود بطريقة تبرز جمالها وانوثتها ، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم يتناسب مع لو بشرتها،  نالت اعجاب متابعيها.

ويعرض حاليا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.
 

يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى. 

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وتعرض حاليا دارين حداد مسرحيتها الجديدة "مانجة هندي" على مسرح جلال الشرقاوي، وتقدم دارين في المسرحية عدد من الاستعراضات.

 

 

اطلاله جريئه صورة جديدة الفنانة التونسية احدث ظهور لها تبرز جمالها مسلسل بابلو أعمال دارين حداد

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