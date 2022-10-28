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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رسالة وصور رومانسية.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته| والجمهور: يا بختك

العسيلى وزوجته
العسيلى وزوجته

نشرالفنان محمود العسيلي  مجموعة من الصورعبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، برفقة زوجته أمنية عبد المنعم، احتفالا بعيد ميلادها.

 

 وكتب لها رسالة رومانسية، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأجمل امرأة فائقة الجمال، أنتى أعز أصدقائي وابنتي.. يارب مزيد من سنوات السعادة والمرح والفرح.. بحبك".

 

وهو ما علق عليه البعض من متابعينهم: "يا بختك.. ربنا يخليكم لبعض".

 

وتتميز زوجة محمود العسيلي برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التى تكشف عن جسمها الممشوق.


 

وتعتمد زوجة محمود العسيلي على وضع مساحيق المكياج الصاخبة ذات الألوان الفاقعة من أحمر الشفاه ورسم العيون.


 

وتتميز محمود العسيلي بشعرها الأسود الذي قامت بتغيير لونه منذ فترة طويلة.

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم الصور الذى قام بنشرها العسيلى..

May be an image of 2 people, sunglasses and outdoors

 

 

 

 

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