أمين تنظيم حماة الوطن في زيارته لبورسعيد : نستهدف عقول الشباب المبدعة

زار الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، ضمن سلسلة زيارات أمانة التنظيم المركزية لكافة أمانات الحزب علي مستوى الجمهورية، بهدف تكثيف جهود التواصل المستمر بين الأمانة المركزية والأمانات الفرعية والوحدات القاعدية لدفع وتنشيط العمل الحزبي في الأمانات.



في بداية لقائه، أبلغ العطيفي أمانة بورسعيد تحيات كل من الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب ومؤسس الصاعقة المصرية، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، و اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

وخلال لقائه بأمانة الحزب تحدث العطيفي عن مراحل تأسيس الحزب منذ عام ٢٠١٤ على يد الفريق جلال الهريدي ومجموعة من القيادات التي لها باع طويل في العمل الوطني، مشيراً إلى أن بداية عام ٢٠٢١ شهدت إعادة هيكلة للحزب علي مستوي الجمهورية، حيث تم تدشين ما يقرب من ١٢٠٠ أمانة وقسم ومركز ووحدة حزبية على مستوي الجمهورية.

كما أوضح أن هذه الزيارات تهدف للتأكيد على تكثيف التواصل مع الأقسام والوحدات الحزبية وتنشيط الكوادر لمضاعفة أعداد العضويات ودعم القاعدة الشعبية للحزب وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد العطيفي أنه فخور بوجوده في بورسعيد، في أول زيارة له لمدينة الوطنية والأبطال، مشيراً إلى زيارته لن تكون الأخيرة بالطبع.

وأضاف أنه سعيد بالتطور الملحوظ في أمانة بورسعيد، مشيداً بجهد العميد سامح عطوه، أمين أمانة المحافظة، والمهندس كامل أبو زهرة، الأمين المساعد وأمين التنظيم، والمهندس محمد سلامة، الأمين المساعد، وجميع أمناء الأقسام والأمانات.

وشدد على أن الشغل الشاغل للحزب هو خدمة المواطن المصري، وبذل جهد كبير من أجله على مدار الساعة، مضيفا: "نحن مؤمنون بقضية أن هذا الوطن وشعبه العظيم يستحق الأفضل دائما في كافة المناحي".

وأوضح أن الحزب يستهدف العقول المبدعة والمبتكرة، مطالباً كافة أعضاء وكوادر الأمانة بتكثيف الجهود ودوام التواصل مع الأمانات والأقسام لتنفيذ الأفكار والرؤى والأهداف التي يتبناها الحزب وفق استراتيجيته.

وأشار إلى أن أمانة بورسعيد كانت تحت المنظار طيلة الفترة السابقة، والجهد المبذول فيها بات ملحوظاً، حيث شهدت تطوير كبير من حيث الارتقاء بالأداء ومستوى العمل الحزبي خلال الأشهر القليلة الماضية.



وطالب أعضاء الأمانة بتنفيذ رؤية الحزب وأن يكونوا الأقرب للمواطنين، من خلال تدشين المبادرات والفعاليات التي تخدم مواطن بورسعيد وفق رصد الواقع.