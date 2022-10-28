عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين تنظيم حماة الوطن في زيارته لبورسعيد : نستهدف عقول الشباب المبدعة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

زار الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أمانة  الحزب بمحافظة بورسعيد، ضمن سلسلة زيارات أمانة التنظيم المركزية لكافة أمانات الحزب علي مستوى الجمهورية، بهدف تكثيف جهود التواصل المستمر بين الأمانة المركزية والأمانات الفرعية والوحدات القاعدية لدفع وتنشيط العمل الحزبي في الأمانات.


في بداية لقائه، أبلغ العطيفي أمانة بورسعيد تحيات كل من الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب ومؤسس الصاعقة المصرية،  واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، و اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

وخلال لقائه بأمانة الحزب تحدث العطيفي عن مراحل تأسيس الحزب منذ عام ٢٠١٤ على يد الفريق جلال الهريدي ومجموعة من القيادات التي لها باع طويل في العمل الوطني، مشيراً إلى أن بداية عام ٢٠٢١ شهدت إعادة هيكلة للحزب علي مستوي الجمهورية، حيث تم تدشين ما يقرب من ١٢٠٠ أمانة وقسم ومركز ووحدة حزبية على مستوي الجمهورية.

كما أوضح أن هذه الزيارات تهدف للتأكيد على تكثيف التواصل مع الأقسام والوحدات الحزبية وتنشيط الكوادر لمضاعفة أعداد العضويات ودعم القاعدة الشعبية للحزب وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد العطيفي أنه فخور بوجوده في بورسعيد، في أول زيارة له لمدينة الوطنية والأبطال، مشيراً إلى زيارته لن تكون الأخيرة بالطبع.

وأضاف أنه سعيد بالتطور الملحوظ في أمانة بورسعيد، مشيداً بجهد العميد سامح عطوه، أمين أمانة المحافظة، والمهندس كامل أبو زهرة، الأمين المساعد وأمين التنظيم، والمهندس محمد سلامة، الأمين المساعد، وجميع أمناء الأقسام والأمانات.

وشدد على أن الشغل الشاغل للحزب هو خدمة المواطن المصري، وبذل جهد كبير من أجله على مدار الساعة، مضيفا: "نحن مؤمنون بقضية أن هذا الوطن وشعبه العظيم يستحق الأفضل دائما في كافة المناحي".

وأوضح أن الحزب يستهدف العقول المبدعة والمبتكرة، مطالباً كافة أعضاء وكوادر الأمانة بتكثيف الجهود ودوام التواصل مع الأمانات والأقسام لتنفيذ الأفكار والرؤى والأهداف التي يتبناها الحزب وفق استراتيجيته.

وأشار إلى أن أمانة بورسعيد كانت تحت المنظار طيلة الفترة السابقة، والجهد المبذول فيها بات ملحوظاً، حيث شهدت تطوير كبير من حيث الارتقاء بالأداء ومستوى العمل الحزبي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وطالب  أعضاء الأمانة بتنفيذ رؤية الحزب وأن يكونوا الأقرب للمواطنين، من خلال تدشين المبادرات والفعاليات التي تخدم مواطن بورسعيد وفق رصد الواقع.

مجلس الشيوخ محمد سلام محافظة بورسعيد بورسعيد أحمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

برونو سافيو يتقدم لـ الأهلي فى شباك الزمالك بـ السوبر المصري.. فيديو

أسيست وتشكيل خاطئ .. ملخص أهداف فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري

100غرزة وتهشم بالرأس.. أسرة طالب تعتدي على معلمة لخطأ لم ترتكبه|التفاصيل الكاملة

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أول تعليق من شيري عادل بعد زواجها من طارق صبري.. شاهد

ترشيحاتنا

ممر شرفي من لاعبي الأهلي لـ فريق الزمالك بعد خسارة الأبيض السوبر المصري

إينو : مكنتش هبقى بدون الزمالك .. ونادم على خروجي من الأهلي

بعد الفوز بالسوبر.. أحمد موسى يوجه رسالة للأهلي وجماهيره

أسيست وتشكيل خاطئ .. ملخص أهداف فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري

شكري: متفائل بالقمة العربية المرتقبة في الجزائر

حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: سيب الموبايل هتحقق كل أحلامك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت ضجة لميريهان حسين من الساحل

استغرق 40 عاما.. كتاب جديد يتتبع مسار "الرسول" وأعظم رحلة للجزيرة العربية

فستان جريء.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

في عيد ميلادها.. شاهد | أجرأ إطلالات زوجة محمود العسيلي

فيديو

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ