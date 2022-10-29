فرج عامر: أجمل ما في مباراة السوبر الروح الرياضية بين اللاعبين

اكد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق أن أجمل ما في مباراة الأهلي والزمالك التى انتهت لصالح الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



وكتب فرج عامر عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اجمل ما في المباراة كولر المدير الفني للأهلي والبرازيلي سافيو والروح الرياضية بين الفريقين والجهاز الفني لكل منهما الكورة رياضة وكلنا مصريين نفرح للمكسب ونحترم الفريق الآخر "اجمل ما في المباراة"

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و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.