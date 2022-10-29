محمد بركات: شيكابالا غاب عن مراسم التتويج بالسوبر لتواجده مع مؤمن زكريا.. فيديو

فسر محمد بركات نجم الأهلي السابق سبب عدم وجود محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في مراسم التتويج عقب مواجهة السوبر المصري.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا غاب عن مراسم التتويج بسبب تواجده مع مؤمن زكريا، وهذا يدل على الروح الرياضية التي شهدتها المباراة سواء قبل أو بعد".

الروح الرياضية..



أضاف: "ارجع للذاكرة الكورة مكسب وخسارة هتلاقي الزمالك كان بيكسب والأهلي، هي دي الرياضة، بس أهم حاجة الروح الرياضية وميحصلش أي مشاكل".



وختم حديثه قائلا: "لقطات الروح الرياضية دي هي اللي بتدي الكورة طعم حلو".