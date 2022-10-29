أخبار الفن| صور جديدة من عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. نقل تيسير فهمي للمستشفى.. حفل حسين الجسمي وعمرو دياب

صور جديدة من عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها نقل تيسير فهمي للمستشفى، حفل حسين الجسمي وعمرو دياب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أعلنت الفنانة تيسير فهمي - عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - نقلها لمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية خاطفة.

ولم تكشف تيسير فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها، واكتفت بتعليق مقتضب عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: «ادعولي».

وصلت الفنانة هيفاء وهبي، بصحبة سالم الهندي مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لمقر حفلها بمسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أشعل المطرب عاصي الحلاني حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "ياطير" التي قدمها مع الدبكة اللبنانية وسط تفاعل كبير جدا من الجمهور.

نشر الفنان طارق صبري - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة شيري عادل، الذي احتفل به بعيدا عن الصحافة والإعلام.

أعرب الفنان حسين الجسمي، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس العلاقة بين مصر والإمارات، وذلك تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد».

بدأ الفنان عمرو دياب حفله الغنائي، في احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس العلاقة بين مصر والإمارات، وذلك تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، إذ صعد على المسرح بأغنية يا أنا يا لأ.

تصدر كل من الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلان عقد قرانهما عبر السوشيال ميديا.

وحرص عدد من نجوم الفن، والجمهور على تهنئة شيري عادل بهذا الخبر المفاجئ والسعيد، ومن المقرر ان يقيما حفل زفاف خلال الأيام القليلة القادمة.