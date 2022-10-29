عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| صور جديدة من عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. نقل تيسير فهمي للمستشفى.. حفل حسين الجسمي وعمرو دياب

أخبار الفن
أخبار الفن

صور جديدة من عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها نقل تيسير فهمي للمستشفى، حفل حسين الجسمي وعمرو دياب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

ادعولي.. نقل تيسير فهمي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

أعلنت الفنانة تيسير فهمي - عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - نقلها لمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية خاطفة.

ولم تكشف تيسير فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها، واكتفت بتعليق مقتضب عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: «ادعولي».

 

بلبس محتشم.. هيفاء وهبي تصل مقر حفلها بموسم الرياض

وصلت الفنانة هيفاء وهبي، بصحبة سالم الهندي مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لمقر حفلها بمسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

عاصي الحلاني يشعل حفل مهرجان الموسيقى بالدبكة اللبنانية

أشعل المطرب عاصي الحلاني حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "ياطير" التي قدمها مع الدبكة اللبنانية وسط تفاعل كبير جدا من الجمهور.

 

طارق صبري ينشر صورا جديدة من عقد قرانه على شيري عادل

نشر الفنان طارق صبري - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة شيري عادل، الذي احتفل به بعيدا عن الصحافة والإعلام.

 

أنا مصري إماراتي.. حسين الجسمي: أم الدنيا حتة من قلبي

أعرب الفنان حسين الجسمي، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس العلاقة بين مصر والإمارات، وذلك تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد».

 

خمسين سنة محبة.. عمرو دياب يداعب جمهوره بحفل مصر والإمارات

بدأ الفنان عمرو دياب حفله الغنائي، في احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس العلاقة بين مصر والإمارات، وذلك تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، إذ صعد على المسرح بأغنية يا أنا يا لأ.

 

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري 

تصدر كل من الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلان عقد قرانهما عبر السوشيال ميديا.

وحرص عدد من نجوم الفن، والجمهور على تهنئة شيري عادل  بهذا الخبر المفاجئ والسعيد، ومن المقرر ان يقيما حفل زفاف خلال الأيام القليلة القادمة.

طارق صبري شيرى عادل تيسير فهمي حسين الجسمي عمرو دياب هيفاء وهبي عاصي الحلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتس اب وانستجرام

موضوعات متعلقة

50 سنة محبة.. عمرو دياب يداعب جمهوره بحفل مصر والإمارات

أنا مصري إماراتي.. حسين الجسمي: أم الدنيا حتة من قلبي

طارق صبري ينشر صورا جديدة من عقد قرانه على شيري عادل

بلبس محتشم.. هيفاء وهبي تصل مقر حفلها بموسم الرياض

في ذكرى ميلاده .. قصة طلاق عز الدين ذو الفقار من فاتن حمامة

اللبناني إيهاب شيخ يحيي حفلا بساقية الصاوي.. 7 نوفمبر

ادعولي.. نقل تيسير فهمي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

ترشيحاتنا

بنك مصر: بدأنا توفير الدولار للعملاء والسوق السوداء ستختفي قريبا

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

دراسة: هذه المياه أمل 50 مليون إنسان مهددين بالعطش في القرن الأفريقي

أسهل طريقة للتخلص من الأوراق التي تحوي لفظ الجلالة

بطله 4 أساطير.. أجمل مشهد في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك |فيديو

أخبار الفن| صور جديدة من عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. نقل تيسير فهمي للمستشفى.. حفل حسين الجسمي وعمرو دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. شيرى عادل تثير ضجة فى كتب كتابها

اعرف تاريخ الإسكندرية بالساعة والمكان.. جدول فعاليات "أسبوع التراث"

آودي تفتتح صالة عرض جديدة بالشيخ زايد.. وسياراتها الكهربائية قريبا في مصر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 29 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

فيديو

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ