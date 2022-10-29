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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

50 سنة محبة.. عمرو دياب يداعب جمهوره بحفل مصر والإمارات

عمرو دياب
عمرو دياب

بدأ الفنان عمرو دياب حفله الغنائي، في احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس العلاقة بين مصر والإمارات، وذلك تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، إذ صعد على المسرح بأغنية يا أنا يا لأ. 

وداعب عمرو دياب، جمهور الحفل قائلا: «يسعدني ويشرفني وجودي بالحفل ، واحنا بنحتفل بخمسين سنة محبة بين دولتين شقيقتين». 

 

أحدث أغاني عمرو دياب

الفنان عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "من ٦ لـ ٩" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس  وتسجيل أندرو داود وشيري شكري ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

كما طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته " اللوك الجديد" عبر تطبيق أنغامي .

 

أغنية اللوك الجديد

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية :

ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا 

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا 

كده كتير حبيبي

ايه تجنني عملتك ايه 

بتسحرني يابن الايه

ولعبت يانهار طلة 

كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير

طب معقول في كده يانهار ابيض

حد كل ماده بيحلى ازيد وازيد 

سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد

هنا هنا غير 

ده انت في دخلتك تسحر تثبت

قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت 

ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت

وأنا بغير

 

وطرح عمرو دياب مؤخرا أغنيته "باريس" عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات ايمن بهجت قمر، الحان محمد يحيي ،توزيع وسام عبدالمنعم ، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس تسجيل اندرو داوود و شيري شكري تصوير فوتوغرافي  كريم نور.

أعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم .

وكشفت المنصة عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب خلالها حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك ، وفي المرتبة الثانية يتعلموا ، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث ، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية انت الحظ ، وأخيرا في المرتبة الخامسة اغنية أجمل عيون "برج الحوت".

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