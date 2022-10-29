عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

%70 نسبة الأمية.. تفاصيل خطة اليونسكو لتطوير التعليم فى اليمن

صدى البلد

أقرت مجموعة التعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إعداد خطة لتطوير التعليم في اليمن خلال الفترة من 2024 إلى 2030، وتنفيذ مسح تربوي شامل للفترة من (2024 - 2025).

جاء ذلك في ختام أعمالها، بالقاهرة، بحضور نائب وزير التربية في الحكومة اليمنية علي العباب، والشراكة العالمية للتعليم والبنك الدولي، واليونسكو ومنظمات اليونيسف، ورعاية الأطفال، والوكالة الأمريكية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومعهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي في باريس، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وممثلين عن الائتلاف اليمني للتعليم للجميع.

والتزمت اليونسكو بالمضي قدما في إطلاق خطة 2025 في اليمن ضمن المجموعة الخامسة، ودعم الوزارة التربية والتعليم اليمنية في عملية إعداد ميثاق الشراكة لدعم نظام التعليم في اليمن.

ووفقا لوسائل إعلام يُعد قطاع التعليم في اليمن، من أكبر القطاعات المتضررة من الحرب الدائرة في البلاد منذ 8 سنوات، وبات واقع التعليم سيئا جداً.

وزادت نسبة الأمية القرائية بنحو 70 في المائة في الأرياف، و40 في المائة في المدن الحضرية، وبات التعليم الجيد حلما صعب المنال، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأجبرت الحرب الآلاف من المدرسين على الانصراف عن التعليم والبحث عن مصادر للعيش، إثر انقطاع الراتب.

وتفاقمت الأمور على نحو أسوأ، إثر الانقسام في إدارة العملية التربوية، بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

كما نزح آلاف المدرسين وعشرات آلاف الطلاب من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية.

محشوة بالمتفجرات.. إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

اليمن: تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" لاستمرارها في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية

اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مجموعة التعليم تطوير التعليم اليمن علي العباب وزارة التربية والتعليم اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

ترشيحاتنا

القبة الحديدية في طريقها لـ كييف.. هل تدعم إسرائيل أوكرانيا ضد روسيا؟

السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل آل قاسم الثاني

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

معنى الهمز واللمز المنهي عنه في القرآن.. فاعله ملعون

ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد تونس بـ أزمة حليب.. ماذا يحدث؟

10 جنيهات للبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة من شخصين تضع رئيسة وزراء إيطاليا في موقف محرج.. شاهد

جمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

فيديو

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ