محشوة بالمتفجرات.. إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، الجمعة، إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي في سماء محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وفي بيان لألوية العمالقة بحسب وسائل إعلام خليجية"، قالت إن الدفاعات الجوية للقوات نجحت في التعامل مع طائرة مسيرة حوثية بنجاح وتمكنت من إسقاطها في سماء المحافظة قبل الوصول لهدفها.

ونشرت العمالقة مقطعا مصورا يظهر تمكن جنود العمالقة من إسقاط الطائرة بدون طيار المحشوة بالمتفجرات قبل وصولها إلى هدفها، والتي كانت تحلق في سماء المحافظة تحاول استهداف أهداف مدنية وعسكرية.

وقبل أيام، أفشلت العمالقة وقوة دفاع شبوة هجوما لمليشيات الحوثي كان يستهدف مطار عتق الدولي في المحافظة المطلة على بحر العرب وذلك بواسطة 4 طائرات مسيرة.

ومثل ذلك ثاني اعتداء حوثي على منشآت حيوية في شبوة، منذ انهيار الهدنة حيث سبق واستهدفت المليشيات في 18 و 19 أكتوبر الجاري سفينتي (hana ) و(التاج بوت بليو ووتر) الراسيتين في ميناء رضوم دون أن تتمكن من إحداث أي أضرار بشرية أو مادية.

والجمعة الماضية، تعرض ميناء الضبة في محافظة حضرموت المجاورة لهجوم حوثي بواسطة طائرتين مفخختين لدى رسو سفينة نفطية ما أثار موجة تنديد يمني وإقليمي وأممي ودولي باعتباره تصعيدا عسكريا خطيرا.



وصعدت مليشيات الحوثي من تهديداتهم وهجماتها باستهداف المنشآت الحيوية والمدنية في مسعى لإجهاض جهود الحكومة اليمنية لتحسين المناخات الاقتصادية وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.