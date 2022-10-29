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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يسعى لتعميق جراح ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.. الليلة

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الأسبوع رقم 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج كل من ليفربول وليدز يونايتد إلى الفوز عندما يتواجهان، فقد أدت سلسلة من 8 مباريات دون انتصار إلى دخول ليدز في منطقة الهبوط مع الأمريكي جيسي مارش الذي بات الآن مرشحًا ليكون ثاني المدربين المقالين في الدوري هذا الموسم بعد ستيفن جيرارد.

وقال جيسي مارش: "لم أخسر بهذا القدر في مسيرتي المهنية. لقد سئمت من ذلك.. أنا لست غبيًا، أفهم تمامًا أنه إذا لم نفز بالمباريات، سأضعهم (الإدارة) في موقف صعب جدا لمواصلة دعمي".

في المقابل، بدا أن ليفربول يستعيد إيقاعه بعد بداية بطيئة للموسم قبل أن يخسر من متذيل الترتيبل نوتنجهام فورست نهاية الأسبوع الماضي، والذي سيكون غريم أرسنال هذا الأسبوع.

ويبتعد الـ"ريدز" عن صدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة، لكن معظم مشاكله كانت خارج أرضه، إذ لم يُهزم أمام جمهوره في "أنفيلد" في الدوري منذ العام 2017.

وتقام أولى جولات الأسبوع 14 من بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم، السبت، بـ8 مواجهات حاسمة، يبحث فيها كل فريق عن تحسين ترتيبه في جدول البطولة.
 

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