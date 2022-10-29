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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دولة آسيوية في المرتبة الأولى.. تعرف على أعداد الطلاب الوافدين بالأزهر

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر في حوار لصدى البلد

كشف الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن عدد الطلاب الوافدين خلال العام 2021/2022م، منوها إلى أنه بلغ عددهم 46019 طالبا وطالبة.

وقال مستشار شيخ الأزهر، لـ “صدى البلد"، إن 26440 من هؤلاء الطلاب يدرس بجامعة الأزهر، و19579 في التعليم ما قبل الجامعي، وينتمون إلى أكثر من 100 دولة من كل أرجاء العالم.

وأضاف عبد الدايم نصير، أن دولة إندونيسيا بها أكبر عدد من الدارسين؛ 8660 طالبا وطالبة، تليها ماليزيا بـ 6805 طلبة وطالبات، ثم تايلاند بـ 2500 طالب وطالبة، بينما تمثل نيجيريا أكبر عدد من قارة أفريقيا بـ 2488 طالبا وطالبة.

بينما تحتل سوريا المرتبة الأولي في عدد الطلاب، 5529، أغلبهم في المرحلة قبل الجامعي (لاجئون)، وتليها باقي الدول المنكوبة بالقلاقل وعدم الاستقرار في العالم العربي (اليمن/ العراق/ السودان... إلخ).

وأكد مستشار شيخ الأزهر: “لدينا قواعد بيانات تتضمن خريجي الأزهر من الوافدين وفق البيانات المتاحة بالكليات وتعمل حالياً علي استيفاء باقي البيانات مثل سبل التواصل والوظيفة الحالية وغير ذلك، والعمل على تحديث بياناتها دورياً، وهذا مشروع كبير يتطلب الكثير من الجهد، واستطعنا أن نحصر الخريجين الوافدين منذ عام 1941م وحتى الآن، وبلغ أكثر من 50 ألف خريج من كل دول العالم”.

وأشار إلى أن الدراسة المجانية للجميع مصريين ووافدين في كليات العلوم الإسلامية (أصول الدين/ الشريعة/ الدعوة/ اللغة العربية/ الدراسات العربية)ـ أما الدراسة بالكليات العملية والإنسانية مثل “العلوم / الزراعة / الطب/ الهندسة/ التجارة/ اللغات/ الإنسانية... إلخ”، فهي برسوم للطلاب الوافدين ما لم يكن على منحة من الأزهر الشريف فيعفى من جميع الرسوم.

شيخ الأزهر مستشار شيخ الأزهر عدد الطلاب الوافدين جامعة الأزهر اندونيسيا ماليزيا

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