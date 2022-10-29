القبض على عصابة تخصصت في تزوير عقود أراضي المواطنين وبيعها لآخرين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أراضى المواطنين بالتجمعات العمرانية الجديدة وتزوير عقود ومستندات ملكيتها وعرضها للبيع من خلال وسائل التواصل الإجتماعى ومواقع التسويق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية .

حيث قام المذكورون بالاستيلاء على مبنى سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الشروق بالقاهرة من خلال إصطناع توكيلات "مزورة" تفيد على خلاف الحقيقة توكيل مالكه لأحدهم لبيعه والتعامل مع الجهات الحكومية ، وأنهم فى سبيل إتمام عملية بيعه لأحد ضحاياهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين.. وبحوزتهم (توكيل خاص "مزور" يفيد توكيل مالك الأرض الفعلى لأحد المتهمين فى بيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية - توكيل خاص صحيح يفيد قيام أحد المتهمين بإعتباره وكيلاً عن "مالك الأرض الأصلى" بتوكيل الشخص المزمع شرائه للأرض تمهيداً لإتمام إجراءات نقل ملكيتها - مستندات ملكية وتراخيص وإستلام الأرض محل الواقعة- محضر تسليم لقطعة الأرض المشار إليها- عدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.. وأقروا بإرتكابهم واقعتين بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.