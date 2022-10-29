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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكمل النجاتي في جلسة الحوار الوطني: التضخم الموجود بالسوق المصري مستورد

خلال الجلسة النقاشية
خلال الجلسة النقاشية

قال النائب أكمل النجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس "الشيوخ"، أن الوضع الإقتصادي العالمي في أزمة كبيرة، مشيرا إلي أن التضخم الموجود بالسوق المصري هو تضخم "مستورد"، واصفا قرار تحريك سعر الصرف المرن وليس الحر بالخطوة  المنضبطة، مشددا علي حرص القيادة السياسية علي حماية محدودي الدخل من خلال حلول "خارج الصندوق"، بالإضافة إلي أهمية  تشجيع السوق الحر والقطاع الخاص لمواجهة التداعيات العالمية.


كما اشار “النجاتي” إلى قيام مجلس الشيوخ في جلسة، الغد الاحد،  بمناقشة مشروع قانون الحكومة  لتعويض عقود المقاولين، وذلك من باب حرص الدولة علي وضع حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية.

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جاء ذلك خلال  إنطلاق الحوار الوطني بالإسماعيلية، الذي نظمته تنسيقية الأحزاب السياسية بالتعاون مع لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس تحت عنوان "الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة"، بحضور نواب مجلس الشيوخ، اليوم السبت، بمقر مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية، وذلك في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع الحوار الوطني.


جاء ذلك بحضور المهندس احمد نصر الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ  والنائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ.

شارك في الحوار عدد من أعضاء  مجلسي النواب الشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولفيف  من الرموز  السياسية بمحافظة الاسماعيلية.
وكشف المهندس احمد نصر الله محاور الجلسة النقاشية والتي تضمنت استعراض اهداف الحوار الوطني وفلسفة الحوار ومحاوره ومن القائم عليه، كما تم الإشارة إلي العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى تهم المواطنين وسط حضور جماهيري.

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