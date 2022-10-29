انشاء 12 عمارة سكنية بتكلفة 84 مليون جنيه بضاحيتي السلام والريسة  بسيناء

تفقد اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مشروع انشاء 6 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام، ومشروع انشاء 6 عمارات سكنية أخرى بالريسة بالعريش، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروعين لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين فى المواعيد المقررة وطبقا للبرنامج الزمنى للانشاء .



أشاد اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بدور الجهاز المركزى للتعمير ( جهاز تعمير سيناء ) التابع لوزارة الاسكان فى الآداء وسرعة الانجاز بالمحافظة .

تضم 288 وحدة سكنية



وأشار المحافظ أثناء جولته التفقدية لمتابعة الأعمال ، يرافقه المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس جهاز تعمير سيناء ، الى أن العمارات الـ 12 تضم 288 وحدة سكنية وتتكلف 84 مليون جنيها .



ومن جانبه أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس جهاز تعمير سيناء الالتزام بالمواعيد المقررة فى الانشاء وتسليم المشروعين في المواعيد المحددة .

