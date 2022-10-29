إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بالعريش

أصيب 5 أشخاص بأصابات خفيفة في حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق الدولي العريش محافظة شمال سيناء، مساء اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي واخطرت الأجهزة المعنية بالحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص



حيث تلقت أجهزة الأمن بشمال سيناء بلاغا بوقع حادث سير على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق أثر انقلاب سيارة ميكروباص تقل ١٤ راكبا، أسفر عن إصابة ٥ أشخاص.

وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث ونقل المصابين الي مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج، حيث يخضع المصابون لرعاية طبية وعمل الاشعة اللازمة للاطمئنان عليهم.