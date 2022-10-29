عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بالعريش

الميكروباص عقب انقلابه
الميكروباص عقب انقلابه علي الطريق الدولي العريش

أصيب 5 أشخاص بأصابات خفيفة في حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق الدولي العريش محافظة شمال سيناء،  مساء اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى  مستشفى بئر العبد النموذجي واخطرت الأجهزة المعنية بالحادث. 

 

انقلاب سيارة ميكروباص


حيث تلقت أجهزة الأمن بشمال سيناء بلاغا بوقع حادث سير على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق أثر انقلاب سيارة ميكروباص تقل ١٤ راكبا، أسفر عن إصابة ٥ أشخاص.

وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث ونقل المصابين الي مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج، حيث يخضع المصابون لرعاية طبية وعمل الاشعة اللازمة للاطمئنان عليهم.

txt

دراسات اقتصادية لإنتاج وتصنيع ثمار نخيل البلح في شمال سيناء|رسالة دكتوراه بالعريش

حادث انقلاب ميكروباص الدولى العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

الأغلى والأمهر وسيء الحظ.. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

103 جنيهات زيادة أسبوعية لـ الذهب في ختام تعاملات اليوم

حكم امتناع المرأة عن زوجها بسبب شربه للبيرة ورائحة فمه .. داعية: لا إثم عليها

بعد استهداف أسطولها بالقرم .. قرار عاجل من روسيا بشأن اتفاق تصدير الحبوب

النني يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات الجماعية في أرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما طرده «إيلون ماسك».. شاهد مصير المدير المالي لـ تويتر

بعد تصدره التريند.. شاهد ظهور نادر لعائلة الزعيم عادل إمام

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

فيديو

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ