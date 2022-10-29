ميسي ونيمار ومبابي في المقدمة.. تشكيل باريس أمام تروا بالدوري الفرنسي

أعلن كريستوفر جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه أمام تروا، في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرجيو راموس، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، بيرنات

خط الوسط: ماركو فيراتي، سولير، فيتينها

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان، صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فريق تروا في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.