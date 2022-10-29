وصول بعثة نادي الزمالك إلى القاهرة بعد خسارة كأس السوبر

وصلت إلى القاهرة مساء اليوم السبت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من الإمارات بعد خوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت مساء الأمس باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ورفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، فكرة تطبيق سياسة الدور بين محمد عواد الحارس الأساسي ومحمد صبحي الحارس البديل في مباريات الدوري المقبل.

ويتمسك المدير الفني للنادي الأبيض، باستمرار محمد عواد حارسا أساسيا على أن يكون محمد صبحي البديل له في الفترة الحالية.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة للاعبي الفريق الأبيض بعد خسارة لقب السوبر المحلي بعد الهزيمة من الأهلي بثنائية دون رد.

وقال المدرب للاعبين:" أنتم أبطال الدوري والكأس، والخسارة يجب أن تكون دافع قوي لكم من أجل الظهور بشكل أفضل في الفترة المقبلة في ظل منافسة الزمالك على الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع البرتغالي فيريرا على أن هناك أخطاء وقع فيها الفريق وعليهم تلافي تكرارها في المباريات المقبلة من أجل استعادة مسيرة الانتصارات، وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف السوبر والتركيز في لقاء إنبي المقبل في الدوري.

وعادت إلى القاهرة اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من الإمارات بعد خوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت بالأمس على ملعب هزاع بن زايد

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك تدريباته غدا الأحد للقاء إنبي المرتقب المقرر له يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك خسر لقب السوبر بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس.

وسيبدأ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا في علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في لقاء الأهلي لتلافي تكرارها في مباراة الدوري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .