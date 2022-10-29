عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة صفقة الحبوب.. اتصالات جارية بين تركيا وروسيا ودعوات لاجتماع مجلس الأمن

تصدير الحبوب الأوكرانية
تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن مصدر دبلوماسي في أنقرة أن تركيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة بدأت اتصالات مع روسيا بعد قرار موسكو تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب.

وحسب “روسيا اليوم”، قال المصدر: "بدأنا الاتصالات بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات مع روسيا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، أشار المصدر إلى أنه "من الصعب الحديث عن أي شيء الآن".

وكان مصدر في اسطنبول، كشف في وقت سابق، أن الجانب التركي لم يتلق حتى الآن إخطارًا بتعليق مشاركة روسيا في "صفقة الحبوب"، الأمر الذي يدعو للأسف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.

لأجل غير مسمى.. روسيا تبلغ الأمم المتحدة بتعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب

روسيا تعلق مشاركتها في "صفقة الحبوب"

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

تبليغ الأمم المتحدة

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، منذ قليل، بأن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب بدءا من اليوم ولأجل غير مسمى.

وقالت روسيا للأمم المتحدة، إنه لا يمكنها ضمان أمن وسلامة السفن المدنية في البحر الأسود بعد استهداف أسطول موسكو.

من جانبه، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إنه طلب عقد اجتماع بمجلس الأمن يوم الاثنين المقبل بعد استهداف أسطولها في البحر الأسود

وحسب "روسيا اليوم"، أعلن مصدر في الأمم المتحدة عن عقد اجتماع لمجلس الأمن في الأيام المقبلة على خلفية تعليق مشاركة روسيا في صفقة حبوب البحر الأسود.

من جانبه، علق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، على تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب، مؤكدًا أن موسكو تهدد الأمن الغذائي العالمي وتنشر الجوع.

وأوضح كوليبا في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن روسيا تسعى لإغلاق ممرات الحبوب بذريعة كاذبة، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على موسكو للعودة إلى اتفاق صادرات الحبوب.

وأشار إلى أن أوكرانيا حذرت في السابق من عدم التزام موسكو باتفاق الحبوب، وإفساد مبادرة حبوب البحر الأسود.

تركيا روسيا الأمم المتحدة تصدير الحبوب أنقرة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

بالزيادة الجديدة.. تعرف على موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

ترشيحاتنا

عامل النظافة صاحب واقعة الكشري يظهر في عزاء فريد الديب.. شاهد

خبير تربوي: السيسي وضع مصر على خارطة الدول الصناعية بإنشاء الجامعات التكنولوجية

أبرزها الحكم عليه بعقوبة جنائية.. إنهاء خدمة الموظف لهذه الأسباب بقانون الخدمة المدنية

هتبيعولنا لحوم ميتة | غضب أهالي بالمنوفية من عربة أبقار نافقة على الطريق

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

مصرفي: قرارات البنك المركزي صححت المسار والتعويم دواء مر لتعافي الاقتصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء العرض الخاص لـ مسلسل الغرفة 207 بحضور أبطاله

ملعقة من هذا الطعام تقوي المناعة وتحميك من التغيرات الجوية

ناسا تنشر الصورة| ليست الشمس فقط ..ظهور ابتسامة غريبة على القمر

موجود في كل بيت|دراسة هولندية تطالب بتناول هذا المشروب يوميا

فيديو

رخصة 3 أشهر .. الرئيس السيسي يدعم المستثمرين بهدايا ذهبية

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ