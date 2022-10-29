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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: تعليق روسيا المشاركة في اتفاق الحبوب يهدد الأمن الغذائي وينشر الجوع

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

علق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، على تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب، مؤكدًا أن موسكو تهدد الأمن الغذائي العالمي وتنشر الجوع.

وأوضح كوليبا في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن روسيا تسعى لإغلاق ممرات الحبوب بذريعة كاذبة، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على موسكو للعودة إلى اتفاق صادرات الحبوب.

وأشار إلى أن أوكرانيا حذرت في السابق من عدم التزام موسكو باتفاق الحبوب، وإفساد مبادرة حبوب البحر الأسود.

تعليق الاتفاق

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، تعليق مشاركة روسيا في اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من المواني الأوكرانية، والذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، في أعقاب الهجمات على سفن في شبه جزيرة القرم.

و أعلنت أن القوات الأوكرانية استخدمت طائرات مسيرة في مهاجمة سفن من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أن "العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين، ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية منخرطة في ضمان تأمين (ممر الحبوب)، يعلق الجانب الروسي مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من المواني الأوكرانية".

أضرار طفيفة

وجاء التعليق بعدما أعلنت الوزارة صد معظم هجمات الطائرات المسيرة اليوم، موضحة أن "أضرارًا طفيفة لحقت بكاسحة ألغام روسية".

يشار إلى أنه بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو تموز، تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود، والتي توقفت عندما غزت روسيا جارتها في 24 فبراير شباط. وتم الاتفاق مبدئيا على أن تكون مدة الاتفاق 120 يوما.

دميترو كوليبا روسيا صادرات الحبوب الأمن الغذائي العالمي الجوع

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