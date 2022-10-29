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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صلاح يسجل.. شوط أول إيجابي بين ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وليدز يونايتد، بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأنفيلد، في إطار الجولة الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليدز يونايتد في الدقيقة 4 عن طريق روبرتو مورينيو، بخطأ فادح من دفاعات ليفربول.

وتعادل محمد صلاح بالهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 14.

وشهد التشكيل، تواجد محمد صلاح أساسيا في خط الهجوم، بجوار فيرمينو ونونيز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو- داروين نونيز- محمد صلاح.

ويتواجد ليفربول في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

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