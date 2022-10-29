سلة الأهلي رجال يهزم سموحة ويتصدر مجموعته في دوري المرتبط

تصدر الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، المجموعة الأولى من بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2022-2023.

واحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة؛ عقب فوزه على نظيره سموحة السكندري بنتيجة 82 - 52، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 23-19 للأهلي.

الفترة الثانية: 45-32 للأهلي.

الفترة الثالثة: 62-47 للأهلي.

الفترة الرابعة: 82-52 للأهلي.

وينتظر الشياطين الحمر نهاية دور المجموعات حتى يتعرفوا على هوية من سيواجهونه في ثمن النهائي.

جدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري.