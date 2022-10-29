لكشف المؤامرات على الزمالك .. وزير الرياضة يجتمع بمرتضى منصور| تفاصيل

يستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الأحد، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بناء على رغبة الأخير لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي وما يواجهه من مؤامرات.

واكد منصور في بيانه أنه لا علاقة للاجتماع بمباراة السوبر المحلي التي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات مساء الأمس.

وكان مرتضي منصور أعلن عن اجتماعه بوزير الرياضة وأكد أنه سيكون يوم الأحد بعد إقامة مباراة السوبر بـ24 ساعة حتي لا يربط أحد بين نتيجة المباراة ولقاء وزير الرياضة.

وقال رئيس نادي الزمالك : "حتي يستريح الجميع لا علاقة للاجتماع بأي قرار يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري، ومجلس الإدارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والإداري وبالتأكيد المشرف علي فريق الكرة".

وتابع: "نتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني أو اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات".

وأضاف: "هذه مناسبة لتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر ، وهذه هي الرياضة الحقيقية، لايوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات".

وقال مرتضى منصور:" أخيرا كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة أو الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التليفزيونية ، والقادم أفضل إن شاء الله".