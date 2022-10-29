عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لكشف المؤامرات على الزمالك .. وزير الرياضة يجتمع بمرتضى منصور| تفاصيل

صدى البلد

يستقبل الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ، الأحد، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بناء على رغبة الأخير لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي وما يواجهه من مؤامرات.

واكد منصور في بيانه أنه لا علاقة للاجتماع  بمباراة السوبر المحلي التي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات مساء الأمس.

وكان مرتضي منصور أعلن عن اجتماعه بوزير الرياضة وأكد أنه سيكون يوم الأحد بعد إقامة مباراة السوبر  بـ24 ساعة حتي لا يربط أحد بين نتيجة المباراة ولقاء وزير الرياضة.

وقال رئيس نادي الزمالك : "حتي يستريح الجميع لا علاقة للاجتماع  بأي قرار يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري، ومجلس الإدارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والإداري وبالتأكيد المشرف علي فريق الكرة". 

وتابع: "نتيجة  مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني أو اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات".

وأضاف: "هذه مناسبة لتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر ، وهذه هي الرياضة الحقيقية، لايوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات".

وقال مرتضى منصور:" أخيرا  كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة أو الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التليفزيونية ، والقادم أفضل إن شاء الله".

الزمالك مرتضى منصور وزير الشباب نادي الزمالك وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ترشيحاتنا

عنده بودي جارد ومدير أعمال.. شاهد عامل النظافة بعدما تحول لشخصية عامة| فيديو

لو بتدور علي شقة.. اعرفه كيفيه الحصول على تمويل عقاري

لا يوجد فائز بكل البطولات | مرتضى منصور يهنئ الأهلي بـ السوبر المصري

مُغتصب الجوائز وأتباعه أظافرهم قذرة.. صافي ناز كاظم تحذف منشورها عن بهاء طاهر وتسب محبيه

إلغاء امتحانات شهر أكتوبر قبل انعقادها بساعات .. شائعة جديدة تنفيها التعليم

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز قاتل على فالنسيا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة على الريق من العسل؟

أغرب معلومة عن الشيكولاتة .. هاني الناظر يكشف حقيقتها

خايفين يمسكوه.. نقل مصاب بكورونا باستخدام "ونش" في الصين

تعالج أمراضا خطيرة.. فوائد خارقة لفاكهة الكاكا

فيديو

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

تحذير من الوزراء للتجار .. لن نسمح بالاحتكار أو المبالغة في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ