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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب مصنع إطارات : أصبحنا السابع عالميًا في إعادة إنتاج المطاط ..فيديو

المهندس إبراهيم جودة،
المهندس إبراهيم جودة، صاحب أكبر مصنع إطارات بالشرق الأوسط

أكد المهندس إبراهيم جودة، صاحب أكبر مصنع إطارات في الشرق الأوسط، أنه يوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للصناعة، مشيرا إلى أنه بدأ الإنتاج في مصنع الاطارات في 2020 وأصبح لدينا الآن 10 آلاف إطار.

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وقال إبراهيم جودة، خلال لقاء له ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه نقوم بعمل "الإطار الداخلي والخارجي، ونستطيع عمل 18 ألف قطعة إطار، إضافة إلى مواد اللحام. 

وتابع صاحب أكبر مصنع إطارات في الشرق الأوسط، أنه استطعنا تصنيع المطاط الصناعي، حتى أنه أصبحنا سابع مصنع في العالم في إعادة تصنيع المطاط.

 نصدر لدول كثيرة

وأشار إبراهيم جودة إلى أنه نصدر لدول كثيرة، مؤكدا أن هناك خط انتاج خاص لتصدير الإطارات  لأمريكا.

إبراهيم جودة الرئيس السيسي أحمد موسى المستثمرين مصنع الإطارات

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