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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

وصل سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 30-10-2022، عند مستوي مستقر، ليصل سعر الجرام الواحد منه بقيمة  1215 جنيها للبيع و 1225 جنيها للشراء، وذلك بالنسبة لـ  عيار 21 .

وارتفع سعر الجرام الواحد من أشهر أعيرة الذهب في تداولات أمس علي أساس أسبوعي ليصل بمعدل 103 جنيهات، وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر المشغولات الذهبية.

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

103 جنيهات زيادة فى سعر الذهب خلال أسبوع

عيار 24


وسجل سعر الجرام الواحد من بلغ سعر عيار 24  الأعلي فئة نحو 1389 جنيها للبيع و 1400 جنيه للشراء ،

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد أسعار المشغولات الذهبية، فقد زاد سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي أعيرة الذهب، ليرتفع بمعدل 118 جنيها  علي أساس أسبوعي، بالتوازي مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي.

 

وشهد  سعر الذهب مصر  استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر 

 

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة،نحو 810 جنيهات للبيع و817 جنيها للشراء، بعد أن زاد سعر الجرام  منه خلال أسبوع بفرق 69 جنيها.
 

عيار 18


سجل سعر عيار 18 نحو 1041 جنيها للبيع و 1050 جنيها للشراء  بزيادة 88 جنيها عن الأسبوع الماضي.

 

 سعر الجنيه الذهب 


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9720 جنيها للبيع و 9800 جنيه للشراء

أوقية الذهب


وصلت أوقية الذهب لـ 43.185 ألف جنيه للبيع و 43.54 ألف جنيه للشراء

 

كيلو الذهب


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.39 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء.

المصنعية وسعر الذهب

وفقا لتحديد قيمة  مصنعية الذهب والتي تختلف من محل لآخر بمتوسط سعري المصنعية والدمغة بقيمة  تتراوح بين بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتختلف أيضا تسعيرة المصنعية من  محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

الذهب و المستهلكين

 

يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

تراجع عالمي


وشهدت أسعار الذهب تراجعا علي الصعيد العالمي، بمقدار 12 دولار في البورصات العالمية، ليسجل سعر الأوقية 1650.76 دولار .
وهبطت العقود الآجلة بحلول العام الماضي بواقع 0.68% تعادل 11.2 دولار لتصل إلى 1654.4 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة بنسبة 1.52% إلى 19.19 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنحو 0.62% إلى 1926.28 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 956.75 دولار.

و علي سياق متصل أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر  الذهب قد ارتفع بقوة مسجلا 1200 جنيه  من عيار 21، وكانت تلك ارتفعات عالمية ومحلية وكان الإقبال على المعدن النفيس داخليا وخارجيا، باعتباره الملاذ الآمن للدول والأفراد.

وأضاف أن  أنّ أسعار الذهب مستقرة وهادئة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى كونها جيدة ومناسبة، إلى أن الذهب استثمار طويل الأمد، لانه موجود منذ آلاف السنوات، موضحا أن أي أسعار تذبذبات في الأسعار، لازم الأسواق تاخد وتدي، ولكن الذهب استثمار جيد وأحد الأوعية الاستثمارية بجانب البنوك


 

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