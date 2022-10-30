عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهامة طالب إعدادي تنقذ طفلة من الموت صعقا بالكهرباء في بني سويف

صلاح انقذ طفلة ببني
صلاح انقذ طفلة ببني سويف

في بني سويف  ومنذ ثورة 1919  يحكي التاريخ قصص وبطولات  لاطفال   كانوا في مقدمة المشهد السياسي والوطني  بداية من الطفل الشهيد البطل عبدالستار الفقاعي  ابن قرية الفقاعي مركز ببا جنوب محافظة بني سويف والذي كان يتسلل الي معسكرات المحتلين ويسرق اسلحلتهم ويمد بها اهالي القرية للتصدي لهم الي ان تم الامساك به والحكم عليه بالاعدام  ،  وفي قرية بني ماضي المجاورة لقرية الفقاعي مركز ببا ايضا قصة بطولية جديدة عن شجاعة طالب  أزهري ، لا يتجاوز عمره الـ 14 عامًا يتحلى بالشهامة وسرعة البديهة، حيث أقدم على إنقاذ طفلة صعقت بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة به ماس كهربائي نتيجة الطقس السيء الذي شهدته البلاد الايام الماضية ، دون أن يتعرض لأذى معها.


الواقعة حدثت في قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف بالتحديد يوم الأربعاء الماضي صباح موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر به شجاعة ونجاح طالبًا في إنقاذ طفله من موت محقق تعرضت له عندما صعقت بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة.

في البداية قالت براء محمد يوسف  بكالوريوس تربية رياضية ومن سيدات القرية وانا انظر امام المنزل شاهدت الفتاة  والكهرباء تجذبها نحو عامود الانارة وتكاد تكون تصعق وفؤجت بالشاب صلاح رغم انني لا اعرفه  الا انني ناديت عليه ولبي النداء وجذبها من ملابسها وانقذ حياتها 

 

غرق شوارع | محافظ بني سويف يتابع تطورات زيادة منسوب ترعة الإبراهيمية


وقال بطل الواقعة صلاح  الدين خضر أحمد إبراهيم، طالب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بقرية بني ماضي بمركز ببا،"  لصدي البلد "  إن الواقعة حدثت صباح يوم الأربعاء الماضي، اليوم التالي لموجة الطقس التي تعرضت لها محافظة بني سويف، وكنت طالع اشتري حاجة من محل البقالة، صباح يوم الأربعاء، ففوجئت بابنة الجيران منى طالبة في الصف الرابع الابتدائي، تُصعق بكهرباء عمود الإنارة، ففكرت سريعا أن أجذبها من ملابسها أو أن أبحث على قطعة خشبية لإبعادها عن العمود، وقررت أن أجذبها من ملابسها.

وقال صلاح: تفكيري كان سريعًا للحظات، وخلال هذا الموقف تذكرت كلمات معلم مادة العلوم، الذي شرح لنا سابقًا كيفية إنقاذ إنسان مصاب بصعق كهربائي، حيث حظرنا من الملامسة المباشرة لشخص مصاب بلمس أو صعق كهربائي، أو الاقتراب من المياه القريبة منه، حتى لا نصاب منه، وتعلمنا منه أنه يمكن إنقاذ بقطعة خشبية أو بلاستيكية، أو من ملابسه القماش وعدم ملامسة أي معادن بملابسه.


وأشار صلاح إلى أن والده يعمل بسوبر ماركت، وله 3 اشقاء هم أروى وأحمد ومريم، ويحلم بمقابلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويتمنى الإسراع في استكمال مبنى الوحدة الصحية بالقرية لتعمل بكامل طاقتها في علاج المرضى وإنقاذ المصابين، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة بالقرى، خاصة قبل موسم الشتاء والتي كانت سببًا في وفاة أكثر من حالة خلال السنوات الماضية، مناشدًا الجميع بالتحلي بالشجاعة حال رؤيتهم لأحد يتعرض لأذى.

وقال خضر أحمد إبراهيم، والده الطفل صلاح بطل الفيديو: علمت بالواقعة وأنا في عملي بالسوبر ماركت والحمد لله ربيت ابني أنه يكون راجل وشجاع ويقدر يتعامل بثبات في المواقف، وصلاح تصرفاته تصرفات رجال عنده اتزان وثبات وسرعة فى اتخاذ القرار المناسب.

بني سويف التواصل الاجتماعي محافظ بني سويف محافظة بني سويف الطقس السيئ تربية رياضية مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشكل لجنة لمتابعة مناطق الأمطار بالقرى والتوابع

ترشيحاتنا

الصين: أمريكا تمارس الابتزاز النووي.. وتعجل باندلاع المواجهة

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

علي جمعة: يجوز للفلاح الوضوء من القناية طالما أكثر من 200 لتر

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز بالسوبر

هدية الرئيس تصل البرلمان.. النواب يناقش زيادة المرتبات والمعاشات 300 جنيه

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

استعبط لغة عربية فصحى.. قصة ضم كلمة بالعامية لقاموسنا اللغوي

فستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

روب ستان.. هاجر أحمد تثير إعجاب متابعيها بإطلالة ملفتة

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ