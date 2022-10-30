شهامة طالب إعدادي تنقذ طفلة من الموت صعقا بالكهرباء في بني سويف

في بني سويف ومنذ ثورة 1919 يحكي التاريخ قصص وبطولات لاطفال كانوا في مقدمة المشهد السياسي والوطني بداية من الطفل الشهيد البطل عبدالستار الفقاعي ابن قرية الفقاعي مركز ببا جنوب محافظة بني سويف والذي كان يتسلل الي معسكرات المحتلين ويسرق اسلحلتهم ويمد بها اهالي القرية للتصدي لهم الي ان تم الامساك به والحكم عليه بالاعدام ، وفي قرية بني ماضي المجاورة لقرية الفقاعي مركز ببا ايضا قصة بطولية جديدة عن شجاعة طالب أزهري ، لا يتجاوز عمره الـ 14 عامًا يتحلى بالشهامة وسرعة البديهة، حيث أقدم على إنقاذ طفلة صعقت بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة به ماس كهربائي نتيجة الطقس السيء الذي شهدته البلاد الايام الماضية ، دون أن يتعرض لأذى معها.



الواقعة حدثت في قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف بالتحديد يوم الأربعاء الماضي صباح موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر به شجاعة ونجاح طالبًا في إنقاذ طفله من موت محقق تعرضت له عندما صعقت بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة.

في البداية قالت براء محمد يوسف بكالوريوس تربية رياضية ومن سيدات القرية وانا انظر امام المنزل شاهدت الفتاة والكهرباء تجذبها نحو عامود الانارة وتكاد تكون تصعق وفؤجت بالشاب صلاح رغم انني لا اعرفه الا انني ناديت عليه ولبي النداء وجذبها من ملابسها وانقذ حياتها



وقال بطل الواقعة صلاح الدين خضر أحمد إبراهيم، طالب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بقرية بني ماضي بمركز ببا،" لصدي البلد " إن الواقعة حدثت صباح يوم الأربعاء الماضي، اليوم التالي لموجة الطقس التي تعرضت لها محافظة بني سويف، وكنت طالع اشتري حاجة من محل البقالة، صباح يوم الأربعاء، ففوجئت بابنة الجيران منى طالبة في الصف الرابع الابتدائي، تُصعق بكهرباء عمود الإنارة، ففكرت سريعا أن أجذبها من ملابسها أو أن أبحث على قطعة خشبية لإبعادها عن العمود، وقررت أن أجذبها من ملابسها.

وقال صلاح: تفكيري كان سريعًا للحظات، وخلال هذا الموقف تذكرت كلمات معلم مادة العلوم، الذي شرح لنا سابقًا كيفية إنقاذ إنسان مصاب بصعق كهربائي، حيث حظرنا من الملامسة المباشرة لشخص مصاب بلمس أو صعق كهربائي، أو الاقتراب من المياه القريبة منه، حتى لا نصاب منه، وتعلمنا منه أنه يمكن إنقاذ بقطعة خشبية أو بلاستيكية، أو من ملابسه القماش وعدم ملامسة أي معادن بملابسه.



وأشار صلاح إلى أن والده يعمل بسوبر ماركت، وله 3 اشقاء هم أروى وأحمد ومريم، ويحلم بمقابلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويتمنى الإسراع في استكمال مبنى الوحدة الصحية بالقرية لتعمل بكامل طاقتها في علاج المرضى وإنقاذ المصابين، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة بالقرى، خاصة قبل موسم الشتاء والتي كانت سببًا في وفاة أكثر من حالة خلال السنوات الماضية، مناشدًا الجميع بالتحلي بالشجاعة حال رؤيتهم لأحد يتعرض لأذى.

وقال خضر أحمد إبراهيم، والده الطفل صلاح بطل الفيديو: علمت بالواقعة وأنا في عملي بالسوبر ماركت والحمد لله ربيت ابني أنه يكون راجل وشجاع ويقدر يتعامل بثبات في المواقف، وصلاح تصرفاته تصرفات رجال عنده اتزان وثبات وسرعة فى اتخاذ القرار المناسب.