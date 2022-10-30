كهربا يعقد جلسة مع الأهلي استعدادا لدفع غرامة الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي حضر إلى مقر النادي اليوم للاحتفال مع زملائه بالتتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة Ten:" محمود كهربا لاعب النادي الأهلي استفسر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء على هامش احتفالات الفريق عقب العودة من الإمارات عن موعد صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادي والتي تصل إلى 16 مليون جنيه للمساهمة في دفع غرامة نادي الزمالك في الفترة المقبلة ورفع الإيقاف عنه والمشاركة في المباريات بشكل طبيعي و استعادة مستواه الفني المعهود ".

كهربا يحتفل بفوز الأهلي بلقب السوبر

شارك اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عدة فيديوهات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الفيديو وهو يشاهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك من منزله، و بعد الفوز تواصل مع زملائه عبر خاصية الفيديو ليحتفل معهم بالفوز.

توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

بدأ الزمالك الزمالك بتشكيل خاطئ نتج عنه أسيست زملكاوي وأثمر عن هدف أول سجله البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38.

فيريرا مدرب الزمالك اعتمد على الحذر الهجومي ودفع بثلاث لاعبين فى وسط الملعب كما أن إصابة أحمد فتوح ساهمت فى منح الأهلي أفضلية فى السوبر المصري.