أخبار الفن.. أول صورة لـ عمر كمال بعد إجراء عملية زراعة في ذقنه.. وخطوبة مروة الأزلي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن عمر كمال و ميار الببلاوي ومروة الأزلي:



كشف الإعلامي أحمد عبد العزيز ؛ خلال برنامجه على قناة الحدث؛ عن سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية.

تحدثت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة في فيلم "ديسكو ديسكو" والتي جمعتها بالفنان عمرو عبد الجليل.



كشف الإعلامي أحمد عبد العزيز عن أول صورة للفنان عمر كمال بعد إجرائه عملية زراعة في دقنه .

نشرت الفنانة مروة الأزلي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا من خطوبتها على المخرج وائل فرج.

قررت أسرة الأديب الكبير بهاء طاهر إقامة العزاء في فقيدهم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مساء غد الإثنين بعد صلاة المغرب.