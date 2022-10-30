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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أول صورة لـ عمر كمال بعد إجراء عملية زراعة في ذقنه.. وخطوبة مروة الأزلي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن عمر كمال و ميار الببلاوي ومروة الأزلي:

زراعة في دقنه.. إعلامي يفجر مفاجأة عن سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة الموسيقيين


كشف الإعلامي أحمد عبد العزيز ؛ خلال برنامجه على قناة الحدث؛ عن سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية.


ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

تحدثت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة في فيلم "ديسكو ديسكو" والتي جمعتها بالفنان عمرو عبد الجليل.


ظهور صادم ..أول صورة لـ عمر كمال بعد اجراء عملية زراعة في دقنه


كشف الإعلامي أحمد عبد العزيز عن أول صورة للفنان عمر كمال بعد إجرائه عملية زراعة في دقنه .

 

مروة الأزلي تحتفل بـ خطوبتها من المخرج وائل فرج.. صور

نشرت الفنانة مروة الأزلي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا من خطوبتها على المخرج وائل فرج.


غدا .. عزاء الكاتب بهاء طاهر بمسجد عمر مكرم

قررت أسرة الأديب الكبير بهاء طاهر إقامة العزاء في فقيدهم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مساء غد الإثنين  بعد صلاة المغرب.

عمر كمال ميار الببلاوي مروة الازلي

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