الطاقة الذرية تحذر من انهيار قلب مفاعل محطة زابوريجيا النووية

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حدوث كارثة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في محطة زابوروجيا يزيد احتمال حدوث انهيار في قلب المفاعل".

وكانت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة زابوروجيا أعلنت، السبت، إحباط محاولة إنزال قوات أوكرانية قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال قوات أوكرانية قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأضاف "الليلة الماضية، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة للهبوط على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في إنرغودار بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية".

وأكد أنه "تم إحباط المحاولة وتكبد العدو خسائر وتراجع"، مشيرا غلى أنه "تم تحديد عدد الزوارق القتالية التي شاركت في محاولة الإنزال الأوكرانية".