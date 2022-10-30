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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد الله المغازى: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى كانت فترة ذهبية في جميع المجالات

عبد الله المغازى
عبد الله المغازى

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه منذ  أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر وقام بوضع إفريقيا نصب عينيه ويولى لها اهتماما كبيرا وحققت مصر انجازا كبيرا فى مجال  تطور العلاقات الإفريقية بتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019 - 2020 .


وأضاف " المغازى " خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن رئاسة مصر للاتحاد الافريقى كانت فترة ذهبية فى جميع المجالات وشهدت مصر علاقات جيدة مع أشقائها الأفارقة وتبادل الزيارات مع البلدان الافريقية .


وتابع أنه يتمنى زيارة الوزراء باستمرار للدول الإفريقية لمزيد من التعاون الأفريقى المصرى وتحقيق تكامل اقتصادى بين أبناء القارة .

المغازي صدى البلد الاتحاد الافريقي مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد حمدي علاقات التعاون الأفريقي

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